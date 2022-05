NOVO ZATVARANJE ULICA U BEOGRADU DANAS OD 14 SATI: Ovo je detaljan spisak, a menjaju se i trase određenih gradskih linija

Zbog održavanja takmičenja "Final four Euroleague 2022" u Beogradskoj areni, od danas pa sve do nedelje, doći će do zatvaranja pojedinih ulica na Novom Begoradu i izmena u trasi određenih linija gradskog prevoza.

Tako će od danas od 14 časova pa do sutra do 2 sata, kao i od subote od 12 sati do nedelje do 1 sat doći do promena u radu linija javnog prevoza.

Tokom održavanja takmičenja doći će do zatvaranja ulica:

Španskih boraca (deo od kružnog toka u visini Bulevara Аrsenija Čarnojevića do Bulevara Zorana Đinđića – smer ka Bulevaru Mihajla Pupina)

Bulevar Zorana Đinđića (deo od Španskih boraca do Аntifašističke borbe – oba smera),

Zbog toga će vozila sa linija javnog prevoza saobraćati na sledeći način:

Vozila sa linija 70 i 74 u smeru ka ulici Bulevar Mihajla Pupina će saobraćati ulicama Bulevar Аrsenije Čarnojevića, Omladinskih brigada, Bulevar Zorana Đinđića i dalje redovnom trasom, dok će u suprotnom smeru saobraćati redovnom trasom;

Vozila za linije 17:

- U smeru ka terminusu „Zemun (Gornji grad)“ će saobraćati ulicama Bulevar Аrsenija Čarnojevića, Omladinskih brigada i dalje redovnom trasom.

- U smeru ka terminusu „Konjarnik“ će saobraćati ulicama Bulevar Zorana Đinđića, Španskih boraca, Bulevar Аrsenija Černojevića i dalje redovnom trasom;

Vozila za linije 68:

- U oba smera će saobraćati ulicama Bulevar Zorana Đinđića, Аntifašističke borbe, Bulevar Mihajla Pupina, Španskih boraca, Bulevar Zorana Đinđića i dalje redovnom trasom, stoji u saopštenju Sekretarijata za javni prevoz.

