IZGUBIO CELU PLATU U ČUBURSKOM PARKU: Đorđe doživeo neviđen maler tokom treninga!

Đorđe sa Voždovca juče je u Čuburskom parku na Vračaru izgubio celu jednu platu. Njegov brat je putem društvenih mreža pokušao da apeluje na poštene pronalazače, međutim, niko im se nije javio.

Veruju da mu je oko 17 sati nestalo 40.000 dinara i 40 evra.

- Bratu je nestao taj novac. On je trenirao u Čuburskom parku. Koliko mi je objasnio, to se desilo prilikom presvlačenja, jer su mu ispale i slušalice i mobilni telefon. On je to podigao, ali nije primetio da mu je i novac ispao, priča sagovornik Telegrafa i nastavlja:

- Došao je kući i primetio je da mu je od svog tog novca ostalo samo 100 evra. To je zanimljivo, jer je imao još dve novčanice po 50 evra, koje su bile u džepu, a sav ostali novac nije. On se vratio u automobil i ja sa njim, ali nismo ih našli. Tako da je sve najverovatnije ispalo kada telefon i slušalice - kaže on.

Kako je objasnio, brat nije primetio ništa sumnjivo. Dodaje da nije nigde svraćao između, te da je pre odlaska u park imao novac kod sebe.

- Devedeset odsto je da je novac ispao u parku - kaže on, uz napomenu da uvek postoji nada, te da zato pokušavaju da taj novac vrate.

Kaže i da je brat za vreme rekreacije u parku bio sam.