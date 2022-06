OBELEŽEN SPASOVDAN: Patrijarh Porfirije se ispred hrama pomolio za mir i blagostanje! (VIDEO)

Grad Beograd danas je obeležio svoju slavu Vaznesenje gospodnje – Spasovdan, a povodom toga i ove godine Spasovdanska litija prošla je centralnim gradskim ulicama.

19.45 - Posle besede patrijarha Porfirija počeo je kulturno umetnički program na platou ispred hrama.

19.00 - Patrijarh Porfirije se posle molitve obraća građanima:

Braćo i sestre danas je Spasovdan, slavimo vaznesenje gospodnje. Pre svega kada slavimo bilo koji hrišćanski praznik, mi projavljujemo i potvrđujemo pred čitavim svetom šta je naš sistem vrednosti, kako i na koji način verujemo, šta je to što opredeljuje naše staze, korake, reči i dela - rekao je između ostalog patrijarh.

Ne možeš voleti onoga koji je daleko od tebe, ako ne voliš onoga pored tebe, ako nisi spreman da mu oprostiš. Suviše je zatrovan naš jezik i suviše je ružnih reči međusobno. Evo na Spasovdan Bog nas podseća da je onaj sistem vrednosti iz kog smo iznikli kojim postojimo i živimo Hristov zakon. Iz te vere nema straha u nama, ljubav strah izgoni - rekao je patrijar Porfirije.

Ko je siguran u svoj identitet, on je miran, on je smiren, on se ne boji nikoga, jer to je Hristov identitet, rekao je izmežu ostalog. Danas smo se sabrali u ovoj litiji da se pomolimo Bogu za mir u čitavom svetu, naročito za mir u Ukrajini, jer je mir uvek mir božiji. Šta je istorija ljudskoga roda, pored progresa i napretka, to je i istorija sukoba i ratova. Kada su ljudi sami po sebi hteli da rešavaju nesporazume po pravilu, svi smo svedoici, do takvog mira teško je dolazilo, a mi znamo da mira nema bez mira Božijeg.

18.59 - Otpočela je molitva za mir i blagostanje ispred Hrama svetog Save.

18.53 - Plato kod hrama je premali da primi sve učesnike ovogodišnje litije koji pristižu. Zvona sa Hrama svetog Save se čuju dok se građani, sveštenstvo i gradski čelnici približavaju hramu, a na platou čeka i veliki broj građana.

18.40 - U koloni je više hiljada Beograđana, nalazi se i zamenik gradonačelnika Goran Vesić, ali tu je pomoćnik gradonačelnika Andreja Mladenović, kao i beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar, košarkaš Dejan Tomašević, direktor kancelarije za KiM Petar Petković, lider Dveri Boško Obradović...

18.33 - Na Slaviji se kolona zaustavila kako bi se pomolili pre glavnog molebana.

18.28 - U litiji ove godine ima mnogo mališana, ali i srednjoškolaca. Povorka je stigla do Slavije uz him

18.17 - Kolona sa sveštenicima i hiljadama građana stigla je do Cetnog trga gde se na kratko zaustavila, a prvo stajanje će biti na Slaviji.

18.00 - Tačno u 18 sati iz Vaznesenjske crkve krenula je Spasovdanska litija "Beograd se moli za mir", koju predvodi patrijarh SPC Porfirije.

Litijski krst ove godine nosi višestruki olimpijski i svetski šampion, vaterpolista Stefan Mitrović, a svetinje koje se nose u litiji su Sveto Jevanđelje, ikona Presvete Bogorodice Trojeručice i mošti i ikone Svetoga despota Stefana Lazarevića i Svete Petke.

U Ulici Kneza Miloša sveštenici su formirali kolonu, u kojoj će za njima krenuti i građani.

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić, koji je i ovogodišnji domaćin slave Beograda, došao do Vaznjesenske crkve. Građani će se od ove crkve potom uputiti ka Hramu svetog Save.