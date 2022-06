'DOSTA MI JE JAVAŠLUKA, BRE!' Vesić kivan zbog muljanja u 'Lasti': Ima da voze ili ćemo da raskinemo ugovor! GRAĐANI IH PLAĆAJU, ONI IH PRAVE BUDALAMA

Preduzeće je, prema saznanjima medija, pljačkalo gradsku kasu tako što je prijavljivana jedna trasa, a vozila preusmeravana na linije gde su dodatno zarađivali. Vesić ističe da je ovo nedopustivo i da će se stati na kraj ovakvom ponašanju koje ide preko grbača građana.

Grad Beograd poneo je krivičnu prijavu Drugom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu protiv odgovornih lica u SP "Lasta"! Prema pisanju medija, "Lasta" je pljačkala gradsku kasu Beograda tako što je prijavljivala da su vozila išla ugovorenom trasom, a zapravo su bila na drugoj lokaciji - iznajmljena, u garaži ili na popravci.

- Kada sam od “Laste” zatražio objašnjenje zašto nisu 16. i 17. maja ostvarili ukupno oko 250 polazaka, rekli su mi da su vozili, iako to nije bilo tačno. Došlo je do prepucavanja, iz “Laste” su tvrdili da ih napadamo, a onda smo tražili spisak autobusa na trasi – kaže za Pink zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.

Dodaje da su u autobusima, uz validatore, ugrađeni i GPS sistemi, na osnovu kojih je utvrđeno da je samo u jednom danu 11 autobusa, umesto da saobraćaju u Mladenovcu, bilo u Aranđelovcu, Kragujevcu i na potpuno drugim lokacijama.

- Očigledno da su i od tih opština uzimali novac za vožnju istim autobusima koji treba da saobraćaju na drugoj lokaciji. Dva puta su dobili novac za prevoz, ali nauštrb građana – objašnjava zamenik gradonačelnika.

Ističe da je ovo nedopustivo i da Grad Beograd ima ugovor sa “Lastom”.

- “Lasta” živi od ugovora sa Gradom i samo od 2018. do 2022. “Lasti” je Grad Beograd dao 19 novih linija, 204 nova kilometra i 32 miliona dinara mesečno više. Uvek smo stajali iza “Laste”, uvek smo je podržavali, a od njih tražimo samo da voze od tačke A do tačke B u vremenskim intervalima koje propisuje ugovor. Ako to ne rade, nema popusta! Ne interesuje me ko im je direktor, ko je postavio rukovodstvo, mene interesuje da voze građanke i građane Beograda za ono što ih oni plaćaju. I ne mogu da lažu da voze, kad ne voze! To je jedino što me interesuje! – kaže Vesić.

Dodaje da Grad “Lastu” uredno plaća, pa se dešavalo i da se akontacija isplati unapred.

- Kad kažem da žive od Beograda, onda jako dobro znam zašto to kažem. Hoću da voze, a ne da se dešavaju ovakve stvari. A, verujte mi, leti zna da bude i gore jer je tada turistička sezona. Tek tada ljudi iz Mladenovca imaju problem – kaže Vesić za “Novo jutro”.

"Muljanje" u "Lasti" po grbači Mladenovčana

Velike probleme zbog “muljanja” u “Lasti” imali su građani Mladenovca koji se voze na liniji 493, a Vesić kaže da je to jedina linija u gradu koja nije skraćena ni vikendom, ni tokom letnjeg reda vožnje.

- Oni svakog dana imaju isti broj vozila jer je to jedina linija koja povezuje Beograd i Mladenovac. Čak smo prethodnih godina za 12 povećali broj vozila na ovoj liniji, ali ako jedan autobus ne dođe, sledeći imate tek za sat vremena. Nije to centar grada, pa ako propustite jedan tramvaj, drugi će vam doći za pet minuta! Ovde gubite sat vremena! Onda se neko pita zašto sam ljut, pa zato što ih plaćamo, bre! Plaćaju ih građani, oni koji se žale! Plaćaju ih, a oni lažu i prave nas budalama. Šalju nam dopis da su vozili, a kada proverimo preko GPS-a gde su bili, onda ćute. Sada će dobiti krivične prijave jer su krali iz budžeta. Taj koji je to radio je varao i čeka ga prijava. Ko god da je, ne interesuje me – kaže Vesić i dodaje:

Dosta mi je javašluka i bezobrazluka! Ako niste u stanju da vodite firmu, nađite nekoga ko jeste. Neka rade šta hoće, samo neka voze za šta su plaćeni. U suprotnom, čeka ih raskid ugovora, ja vam to kažem!