Vesić čestitao Dečjem kulturnom centru sedam decenija postojanja

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić prisustvovao je danas obeležavanju jubileja Dečjeg kulturnog centra Beograd, koji je kreativnim radionicama i velikim koncertom u Tašmajdanskom parku proslavio sedam decenija postojanja. Vesić je ovom prilikom čestitao zaposlenima rođendan, navodeći da je on proslavljen kako i svih ovih godina žive – sa decom.

– Dečji kulturni centar prošle godine dobio je nove prostorije koje sada sređujemo. Nalaze se na Dedinju, nedaleko od Muzeja „25. maj”. Takođe, sređen je i prostor nekadašnjeg Doma pionira, sada Dečjeg kulturnog centra u Takovskoj. Na godišnjem nivou kroz ovu ustanovu prođe oko 150 hiljada dece i imaju više od hiljadu programa – precizirao je Vesić u izjavi za Beoinfo.

DKCB ima divnu ulogu u našem društvu, naglasio je Vesić, a to je da deca u njemu mogu da se edukuju, pohađaju radionice, kurseve i sekcije i da se druže. On je podsetio na jednu od naših najlepših manifestacija, koju organizuje Dečji kulturni centar, a to je Radost Evrope, kao i na Svesrpski dečji sabor koji povezuje našu decu i decu iz naše dijaspore.

– Želim im da dočekaju najpre sto, a onda i dvesta i više godina, te da se uvek ovako lepo slavi i da oko njih bude dece jer oni zbog dece i postoje – zaključio je Vesić.

Događaju su prisustvovali gradski sekretar za kulturu Ivan Karl i direktor DKCB Dragan Marić.

Deca i mladi imali su priliku da učestvuju u raznovrsnim kreativnim radionicama – Likovna radionica, Strip i karikatura, Atelje za primenjenu umetnost, Sportić i Ekološka radionica, a na koncertu su, između ostalih, nastupili Sergej Ćetković, Leontina, Tijana Dapčević, Zoe Kida, Mari Mari, Peđolino, Hor „Čarolija”.

Beogradska institucija kulture, namenjena svoj deci sveta, počela je s radom davne 1952. godine. Posvećena umetničkom i kreativnom odrastanju dece, realizuje mnogobrojne kulturno-obrazovne programe, koji kod najmlađih podstiču radost stvaranja i omogućuju svestrani razvoj njihovih potencijala. Ponudom kvalitetnih programa, Dečji kulturni centar Beograd kreira sigurno okruženje za decu i mlade, u kojem oni sadržajno provode slobodno vreme i realizuju sopstvene talente i ideje u raznovrsnim ateljeima i studijima – u Muzičkoj igraonici, Horu, Vokalnoj grupi „Nađi svoju zvezdu”', Studiju glume, Engleskoj pozorišnoj radionici, Baletskom studiju, Likovnom ateljeu, Ateljeu za primenjenu umetnost, Radionici stripa i karikature, Radionici za grafički dizajn, Sportiću i Kreativnom zabavištu.

