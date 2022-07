LEPA VEST ZA BEOGRAĐANE - STARI GRAD MISLI NA TEBE! Besplatno plivanje za sve građane sa prebivalištem na ovoj opštini

U saradnji sa SRPC “25. maj - Milan Gale Muškatirović” Gradska opština Stari grad organizuje besplatno plivanje za sve građane sa prebivalištem na ovoj opštini koji poseduju karticu “Stari grad misli na tebe”.

Drugu godinu zaredom, centralna gradska opština organizuje niz besplatnih aktivnosti u okviru programa “Stari grad misli na tebe”. Pored besplatnog plivanja za penzionere i decu, a od sada i za ostale starosne grupe, građani imaju priliku da ostvaruju popuste na različite usluge koje pružaju partneri opštine. Program koji sprovodi opština omogućava građanima učešće u različitim sportskim aktivnostima, posete muzejima, izložbama, projekcijama filmova i radionicama za decu i odrasle. Sve aktivnosti u potpunosti su besplatne.

Na SRPC “25. maj - Milan Gale Muškatirović” prošle nedelje počela je letnja škola plivanja i vaterpola za najmlađe, a od sledeće nedelje odrasli će imati priliku da se kupaju na jednom od najlepših gradskih bazena. “U saradnji sa SRPC ‘25. maj - Milan Gale Muškatirović’ potrudili smo se da našim sugrađanima omogućimo besplatno uživanje na najlepšem mestu u gradu. Opština Stari grad ovog leta za sve Starograđane organizovala je veliki broj kulturno-umetničkih besplatnih sadržaja kako za decu, tako i za najstarije sugrađane” izjavio je predsednik Gradske opštine Stari grad Radoslav Marjanović.

Kako bi iskoristili mogućnost besplatnog plivanja na bazenu “25. maj - Milan Gale Muškatirović” građani treba da posete Uslužni centar koji se nalazi u prizemlju opštinske zgrade (ulaz iz Nušićeve ulice) i preuzmu besplatne karte za bazen uz svoju karticu “Stari grad misli na tebe”. Ukoliko nemaju personalizovanu karticu, mogu je izvaditi i prilikom dolaska u Uslužni centar koji radi svakog dana od 8 do 16 časova. Deca uzrasta do pet godina mogu ući na bazen na kartu roditelja, dok starija deca moraju imati svoju kartu. Termini za besplatno plivanje mogu se iskoristiti od 13. do 27. jula, neračunajući vikende.

