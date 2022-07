BG KARTICA ZA NOVE POPUSTE: Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić najavio benefite za sve sugrađane

Ideja je da napravimo "beogradsku karticu" zahvaljujući kojoj će žitelji prestonice moći da koriste različite besplatne programe koje ćemo imati.

Ovo je gostujući u emisiji "Panorama" na Studiju B u petak najavio gradonačelnik Aleksandar Šapić, koji je istakao da bi uz ovu karticu svaki građanin imao velike privilegije jer živi u gradu Beogradu.

- Prosečna porodica, sa bakama i dekama, može da ima na godišnjem nivou i do par hiljada evra benefita. Na Novom Beogradu smo imali od pet do 50 odsto popusta u radnjama od robe široke potrošnje. Ukoliko pratite, vodite računa i trošite tamo gde imamo popuste, tvrdim vam da to nije beznačajna cifra. Mi smo na Novom Beogradu, do ove godine, imali besplatan bazen za sve građane. Mislim da imam način da sledeće godine to obezbedimo svim Beograđanima. To nisu mala sredstva jer sportski centri od toga žive. Taj plan treba da se razradi, ali siguran sam da ćemo naći rešenje i da to najavimo sledećeg leta - rekao je Šapić.

Prvi čovek grada naglasio je i da će u narednom periodu morati da se uradi rebalans budžeta jer, kako je rekao, oni koji su ga planirali prošle godine nisu mogli da predvide i da računaju na troškove koje sada imamo zbog nabavke energenata.

Prvi čovek prestonice na "Tviteru" je napisao da je osam monitora postavio u kancelariju jer mu je posao da bude informisan i da je sve platio iz svog džepa, "kao što iz svog džepa plaćam restoran i nikad ne koristim službeni auto".



- Učinićemo sve da Beograđani imaju tople stanove, da vrtići i škole budu topli, da javni prevoz funkcioniše i da komunalne službe rade. Naravno da Beograd treba da se razvija i da veliki infrastrukturni projekti treba da se nastave, ali mislim da odgovorni i ozbiljni ljudi u ovom trenutku akcenat treba da stave na predstojeću zimu - istakao je Šapić.

Gradonačelnik je naglasio da, kada je reč o prioritetima razvoja grada, jedan od najvažnijih je javni prevoz:

- Veliki deo sredstava iz budžeta ide na javni prevoz, skoro 230 miliona evra godišnje, a za te pare mnogo toga može da se uradi u gradu. Važno je da se promeni sistem naplate i da građani plaćaju kartu jer bez toga nema ni nabavke novih vozila niti boljeg komfora u njima. Mislim da gradski prevoz može da bude mnogo kvalitetniji i da ćemo uspeti da ga unapredimo jer Beograd sigurnim koracima postaje evropska metropola.

On je najavio da će najkasnije do septembra biti uveden jedan broj telefona na koji će građani dobijati sve informacije koje ih interesuju.

MONITORE KUPIO SVOJIM NOVCEM Šapić je odbacio navode odbornika Političke platforme Solidarnost i koalicije "Moramo" Miloša Bakovića Jadžića, koji je od predsednika Skupštine grada Nikole Nikodijevića zatražio da proveri da li je tačno da je Šapić javnim novcem kupio 11 televizora za svoj kabinet.

