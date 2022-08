DVANAEST LJUDI JE HODALO PO MESECU, ALI SAMO JEDAN ČOVEK JE USPEO DA PROŠETA PO NEPREGLEDNOJ PRAZNINI!

Ova šetnja među oblacima zauvek je ostala zapisana u istoriji.

Dobra vest je da, iako tako u ovom momentu možda ne deluje – leto je i dalje tu, i ne planira da nas napusti još neko vreme. Takođe, još jedna dobra vest je da u svakom momentu je sa nama APOLLON - servis koji garantuje da je zabava gde god da smo. I to zabava od neverovatnih 15 000 sati sjajnog filmskog, serijskog i dokumentarnog sadržaja. Zvuči više nego dobro za čil u letnjim večerima, kako u društvu, tako i solo. Pogotovo ako je hod među oblacima u pitanju...

Za slučaj da vas to buni, ne brinite...brzo ćete shvatiti o čemu se radi.

Pored Apollon preporuke, Oskara, Kultnih filmova i Oskara za sva vremena – jedna od omiljenih Apollon kategorija, sigurno je Novo na Apollonu. I tu dolazimo do oblaka i neverovatne šetnje. Da pojasnimo, u kategoriji Novo na Apollonu, film vredan vaše i naše pažnje svakako jeste „Put do slave“ režisera Roberta Zemeckisa u kom glavnu ulogu tumači Džozef Gordon Levit. „Put do slave“ zapravo je istinita priča o umetniku Filipu Petitu koji je ostvario svoj san. Svoj veoma neuobičajen i riskantan san.

Godine 1974. Filip Petit, sastavio je tim ljudi koji bi mu pomogli da ostvari ono o čemu je davno čeznuo – da hoda na konopcu kroz ofromnu prazninu između tonjeva Svetskog trgovinskog centra. Petit i njegova družina daće sve od sebe da nadjačaju sve mogućnosti i nemogućnosti, izdaje, razmirice i bezbrojne opasnosti kako bi uspeli u svom neverovanom i u najmanju ruku neobičnom, a svakako riskantnom planu.

Džozefa Gordona Levita , iako je debitovao u na velikom ekranu, kao dečak, u filmu „Betoven“ pamtimo po probojnoj i upečatljivoj ulozi mladog Tomija Solomona u sitkomu „Treći kamen od sunca“. Do današnjih dana, Džozef je stasao u sjajnog glumca, ali i reditelja, scenaristu i producenta. Robert Zemeckis, reditelj bezvremenskih hitova kao što su “Forest Gamp”, “Brodolom života” i “Povratak u budućnost”, koristio je inovativnu fotorealističnu tehnologiju i samim tim se potrudio da film “Put do slave” priredi publici kao izuzetno filmsko iskustvo i da čuvenu šetnju na najvelelepniji način utisne zauvek u istoriju.

Film "Put do slave" možete gledati na Apollon platformi, koliko god puta želite, gde god želite bez reklama i banera. Apollon je jedini domaći servis koji nudi 15 000 sati najkvalitetnijih domaćih i stranih ostvarenja, a sjajna stvar što je prvih mesec dana potpuno besplatan.

