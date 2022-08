Besplatna rekreacija za najstarije Palilulce - POKRET KAO LEK!

Gradska opština Palilula, za svoje najstarije sugrađane, organizuje besplatnu rekreaciju u vidu hidro kinezi terapije.

Ova terapija spada u programe umerenog inteziteta i takvim načinom vežbanja utiče se na poboljšanje ligamenata i muskulature, kao i na podizanje tonusa mišića, a samim tim i pokretljivosti što je veoma značajno za bolji kvalitet života u toj životnoj dobi.

Termini realizacije za prvu grupu programa su ponedeljak i petak od 10 do 11 časova, za drugu grupu utorak i četvrtak od 11 do 12 časova i za treću grupu utorak i četvrtak od 19 do 20 časova.

Hidro kinezi terapija realizuje se u Gradskom centru za fizičku kulturu, Deligradska 27.

Prijavljivanje se vrši radnim danima od 8 do 15.30 časova na šalteru Gradske opštine Palilula, Takovska 12.