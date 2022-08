VOZAČ AUTOBUSA ODUŠEVIO BEOGRAĐANE: Zaustavio vozilo i umivao putnicu kojoj je pozlilo

Vozač autobusa 31 u Beogradu gestom humanosti oduševio je sve koji su se danas našli u vozilu kojim je on upravljao.

Naime, jednoj ženi je pozlilo u toku vožnje, a on je zaustavio autobus i odmah je izveo napolje.

Nakon toga je umio vodom i ponudio da pozove Hitnu pomoć, ali je ona to odbila. Ovaj humani čovek je putnici zatim rekao da će sačekati sa njom dok joj ne bude bolje.

NJu je očigledno bilo sramota što je autobus zaustavljen, ali joj je vozač rekao da nema potrebe da se brine jer svima tako nešto može da se dogodi.

- Vozim se gradskim prevozom stalno i do sada sam o ovakvim vozačima samo čitala u novinama. Pozitivno me je iznenadila reakcija vozača. Ne samo da je uhvatio pod ruku ženu i izveo iz vozila, već joj je pomogao da se umije i razgovarao sa njom o njenom stanju. Iako je odbila da pozovu hitnu, on joj je rekao da će sačekati da joj bude bolje i onda krenuti - rekla je sugrađanka koja se tu našla.

Često smo svedoci toga da ljudi okreću glavu pred tuđim problemima, a ovaj humani vozač dao je primer svima nama da kada vidimo nekoga u nevolji, pomognemo na bilo koji način možemo.