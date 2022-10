Nikodijević: Grad nabavio sto novih autobusa, na ulicama krajem novembra

Grad je nabavio sto novih autobusa na gas koji će se na gradskim ulicama naći u drugoj polovini novembra, najavio je predsednik Skupštine grada Nikola Nikodijević gostujući na TV Vesti.

Nikodijević je istakao da je za njihovo funkcionisanje najpre bilo potrebno završiti stanicu na gas, koja će, po njegovim rečima, biti gotova u novembru.

– Očekujem da će u drugoj polovini novembra ti autobusi biti na ulicama, što će biti veliko olakšanje za gradski saobraćaj i po pitanju efikasnosti i po pitanju komfora. Reč je o novim autobusima koji imaju grejanje, klimatizovani su, imaju veliki kapacitet s obzirom na to da su zglobni, što će značajno olakšati prevoz naših sugrađana – precizirao je predsednik gradskog parlamenta.

Nikodijević je rekao da je Beograd spreman za grejnu sezonu jer su se i Grad i država pitanjem energenata bavili na vreme, to jest tokom leta. Obezbeđene su dovoljne količine gasa, a mazuta kao alternativnog goriva za grejanje ima više od 39 hiljada tona. Sve to omogućilo bi da se u slučaju nestabilne isporuke gasa Beograd od 15 do 20 dana greje na taj način.

– „Beogradske elektrane” imaju mogućnost da koriste oba energenta za grejanje stanova, ali se nadam da neće doći do potrebe za alternativnim načinom grejanja. Verujem da smo se pripremili dobro za ovu zimsku sezonu – kazao je Nikodijević.

Funkcionalne probe obavljene su prošle nedelje, dodao je Nikodijević, i protekle su bez većih problema. U slučaju da prosečna dnevna temperatura padne ispod dvanaest stepeni, sistem bi mogao da se pokrene i pre 15. oktobra, kada zvanično počinje sezona.

Nikodijević je ocenio da je budućnost u energetskoj efikasnosti, „pametnim zgradama”, plaćanju grejanja po utrošku, te da će se s projektima u tim segmentima nastaviti.

Govoreći o izgradnji beogradskog metroa, Nikodijević je rekao da eksproprijacija na Makiškom polju ide prema planu i da je protekla bez ijedne žalbe.

– Trenutno se radi nasipanje terena i izgradnja kolektora i to ide prema planu. Do kraja godine biće završen idejni projekat za depo, a do juna sledeće godine biće izdata građevinska dozvola i počeće gradnja prvih objekata na depou. Paralelno sa time radi se trasa prve linije, tako da u ovom trenutku idemo ispred utvrđenih rokova. Zadovoljan sam kako napreduju radovi na tom najvažnijem gradskom projektu – rekao je Nikodijević.