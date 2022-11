ZA NOVI-STARI MOST OKO 80 MILIONA EVRA: Sklopljen ugovor o rušenju Starog savskog mosta i izgradnji novog

Vlada Srbije potpisala je ugovor o kreditu u vrednosti do 79,9 miliona evra sa francuskom bankom BNP Paribas za finansiranje rušenja Starog savskog mosta i igradnju novog.

Ovo je navedeno u Predlogu zakona o potvrđivanju Ugovora o kreditu, koji je ušao juče u skupštinsku proceduru. Kako se precizira u dokumentaciji, ukupna vrednost ovog projekta iznosi 94.019.804 evra.

Gradski čelnici u nekoliko navrata minulih godina su najavljivali rušenje Starog savskog mosta. Kao datum pominjao se jun 2019. godine, kao i da će na istoj lokaciji nakon što se oronuli i prepoznatljivi zeleni most demontira "nići" novi, koji će imati četiri saobraćajne trake i dve za tramvaje, kao i biciklističke staze i trotoare. Vrednost ovog projekta, kako su pre nekoliko godina isticali gradski oci, bila je 58 miliona evra, a rok za završtek poslova bio je devet meseci.

Stari savski most sagrađen je za vreme Drugog svetskog rata 1942. godine kao privremen i tada jedini u prestonici, ali se automobilski i tramvajski saobraćaj na njemu, uz brojna krpljenja i popravke, odvija do danas. Ima sentimentalnu vrednost za Beograđane jer ih podseća na herojsko delo učitelja Miladina Zarića, koji ga je 20. oktobra 1944. godine spasao od miniranja nacista, koji su planirali da ga tokom povlačenja sruše.

Osim ovoga, nadležni iz Gradske uprave pominjali su i da će Stari savski most biti premešten na drugu lokaciju, a bilo je organizovano i javno glasanje na kome su građani birali gde će biti smešten stari nadvožnjak. Prema anonimnoj anketi, građani su u decembru 2019. godine izabrali da se most premesti u park Ušće.

PODIGNUT TOKOM RATA

Kako se navodi u Predlogu zakona, ugovor je sklopljen između Srbije, koju zastupa Vlada i koja postupa preko Ministarstva finansija, BNP Paribas SA kao aranžera i BNP Paribas Fortis SA/NV I BN Paribas SA kao prvobitnih zajmodavaca. Kredit je osiguran kod China Export & Credit Insurance Corporation. A tačan iznos pozajmice za rušenje i izgradnju novog čeličnog lučnog mosta je do 79.916.833,43 evra. Ugovor je dva puta menjan, i to 19. maja i 20. oktobra ove godine, a kada je prvi potpisan, nije poznato.