DA LI JE NEKO VIDEO BONI? Maltezerka nestala u blokovima, vlasnica moli za pomoć, nudi čak 800 dolara nalazaču! (FOTO)

Onlajn nebo nad Beogradom prepuno je apela za pomoć u pronalaženju voljenih mačaka i pasa koji su oteti ili su se izgubili, otrgli sa povoca, išetali iz doma ili na drugi način otišli od svojih vlasnika. Možda bi i ovo bio i ostao još jedan poziv u pomoć da nije jednog detalja: onome ko bude pronašao psa sledi nagrada. I to veoma visoka. Taj novac bi bio dovoljan za nabavku dva rasna psa, a možda i više njih. Nagrada za pronalaženje nestalog psa je 800 dolara.

Nina Voinović je mlada Beograđanka iz naselja Braće Jerković koja je donedavno mirno živela sa četvorogodišnjom ženkom patuljastog maltezera Boni. Nisu se odvajale nijednog trenutka jer je Nina bila u prilici da radi od kuće.

Bonina vlasnica, međutim, morala je da ode na posao. To je značilo da majušna Boni ne sme ostati sama u domu. Zato je Nina odvela mezimicu koja je trebalo da provede nekoliko dana kod bake koja živi u jednom od novobeogradskih blokova. Sudbina je htela da tog 4. decembra baka nije imala vremena da prošeta Boni pa je u pomoć priskočila komšinica koja je izvela psa u šetnju. Boni se kod Mesne zajednice "Kozara" u novobeogradskom bloku 61, međutim, otrgla iz ruku žene koju nije poznavala. I to je bilo to.



Bonina vlasnica Nina alarmirala je rođake, prijatelje, poznanike, društvene mreže, Fejsbuk grupe, Veterinu Beograd i sve moguće institucije koje bi mogle da joj pomognu da se pronađe pas. Boni ima čip, a prema rečima vlasnice u trenutku nestanka imala je zelenu ogrlicu.

Nepunih deset dana traje potraga za maltezerkom koja je navodno viđena na raznim lokacijama u našoj prestonici.

Bonina vlasnica veruje da bi teško mali plašljivi pas mogao da ode s jednog kraja Beograda na drugi. Nina pretpostavlja da je Boni negde na toplom i apeluje na onoga ko je pronašao njenog ljubimca da se javi i preuzme nagradu.

