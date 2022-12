Drama u 6. gimnaziji: Profesor matematike Joca Ubica suspendovan, optužen da zlostavlja i deli jedinice

Forum beogradskih gimnazija će se sutra solidarisati sa profesorom Kneževićem u akciji "Sat ćutnje za budućnost prosvete"

Profesor matematike u Šestoj beogradskoj gimnaziji Jovan Knežević, među učenicima poznat i kao Joca Ubica, nedavno je suspendovan. Neki roditelji koji su potpisali peticiju protiv njega, tvrdeći da je decu verbalno zlostavljao, nisu želeli pred kamere. S druge strane, mnogo je onih koji o ovom nastavniku imaju samo reči hvale. Za petak je zakazan sastanak u Ministarstvu prosvete na kome bi trebalo da se pronađe rešenje za slučaj profesora Kneževića.

Omiljen ili omražen profesor, o Jovanu Kneževiću već se pričalo. Ovih dana ponovo, jer je zbog tvrdnji 27 roditelja učenika jednog odeljenja da verbalno zlostavlja decu, suspendovan i protiv njega je pokrenut disciplinski postupak

"Sve što kažete može da se malo izvrne, da se u drugačijem kontekstu prikaže. Niti sam ja kome pretio niti imam tu ideju, ja sam samo pokušavao da im objasnim da je znanje njihova plata i da ako budu proveli četiri godine ne radeći ništa osam sati dnevno da će već biti u bankrotu kad budu počeli da studiraju", navodi Jovan Knežević .

Roditelji koji su potpisali peticiju nisu želeli pred kamere, ali su nam poslali imejl u kome kažu da profesor Knežević daje neprimereno teške pismene zadatke, pa skoro svi učenici dobijaju jedinice, da decu naziva pogrdnim imenima i viče na njih.

Direktor: Profesor nije suspendovan zbog ocenjivanja

Direktor škole sazvao je sastanak roditelja i profesora, na kome su optužbe ponovljene. Oformljen je tim koji se izjasnio da je po zakonu direktor dužan da udalji profesora sa nastave.

"Ono što ja želim da kažem, dakle, profesor nije suspendovan zbog njegovog rada, već zbog osnovane sumnje i prilično temeljne sumnje u njegov odnos prema učenicima - zbog osnovanih ili delimičnih dokaza o postojanju psihičkog zlostavljanja prema učenicima, znači ovde se ne radi o suspenziji zbog ocenjivanja, načina rada ili preteških pismenih zadataka, o čemu zaista postoji mnogo pritužbi", ističe direktor gimnazije Radisav Milić.

Podrška profesoru od bivših đaka

Podrška, međutim, stiže od bivših đaka iz svih delova sveta i njihovih roditelja. I oni ga zovu Joca Ubica, ali iz milošte.

"Iskustva su izvanredna i trajaće i ona koristi to znanje koje joj je predao profesor Jovan Knežević nesebično, koristi i dan danas i koristiće ga i na dalje. To je savremena matematika, usvojila je sve savremeno iz Evrope što je stiglo, ali pruža i mogućnost za kreativnost učenika - e on to radi na svojim časovima, dopušta kreativnost, ali istovremeno traži znanje", napominje roditelj Dario Marić.

"Šta god da se desi, ako se desi u školi, ako se učenici osećaju uvređeno, ako ih je povredio nastavnik ili bilo šta im nažao učinio oni istog tog momenta nekako je logično da prijave događaj, kada imate datum kada je nešto prijavljeno onda reagujete na to. Kada se približi kraj polugodišta, kao što je to sada slučaj i onda deo roditelja, čak ne ni svi roditelji iz tog odeljenja podnesu prijavu, e onda je to prilično paušalno i neuverljivo, tako da, za nas u ovom trenutku dok nas ne uvere drugačije, nema dileme, profesor Knežević je apsolutno nevin", poručuje Aleksandar Markov iz Foruma beogradskih gimnazija.

Inače, za petak je zakazan sastanak u Ministarstvu prosvete na kome bi trebalo da se pronađe rešenje.

