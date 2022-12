Od juče je počela podela vaučera namenjena svoj deci Beograda, završno sa završnim razredom srednje škole u visini od 6 hiljada dinara. Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić, rekao je da bi do kraja nedelje trebalo da budu podeljeni i svim privatnim vrtićima, osnovnim i srednjim školama.

- Čuli smo da su već juče iskorišćeni prvi vaučeri. Postoji spisak radnji u kojima mogu da se iskoriste, a sve informacije, ukoliko nešto nekome nije najjasnije, može da pronađe i na sajtu Grada – rekao je Šapić.

Šapić je rekao da je istakao da će od ponedeljka roditelji dece koja ne idu u vrtiće, moći u svojim opštinama, na posebnom šalteru otvorenom za ovu priliku, da uzmu vaučere. Dodaje da je potrebno samo da pokažu zdravstvenu knjižicu deteta i svoju ličnu kartu.

- Vaučeri će moći da se podignu sve do 15. februara, za sve one koji ne stignu to da urade ovih dana – rekao je Šapić.

Gradonačelnik je rekao da građani imaju dva meseca da iskoriste taj vaučer.

- Potpuno sam siguran da će svi oni koji ga žele biti u prilici i da ga dobiju – rekao je Šapić.

Kada su udžbenici u pitanju, i informacija da je obezbeđen novac kako bi svi đaci od naredne godine mogli da dobiju besplatne udžbenike, Šapić je rekao da je ta tema već dugo u javnosti, naročito u septembru koji je mesec koji posebno opterećuje kućni budžet.

- Mi smo se odlučili ove godine da opredelimo sredstva za to, i to ne samo za sledeću, već i za svaku narednu godinu. Tako da će svi beogradski osnovci i srednjoškolci od septembra meseca, od svog grada dobiti kompletne udžbenike – rekao je Šapić.

Kako kaže, plaćanje će ići preko grada Beograda i više roditelji neće morati bar u tom segment morati da odvajaju novac.

Šapić je rekao da, kada su besplatni vrtići u pitanju, da je to politička odluka. Dodaje da sve veći broj dece ide u vrtiće, kao i da pretpostavlja da u prethodnom periodu, iz raznoraznih razloga, sredstva nisu mogla da se opredele.

- Mi smo sada odlučili da značajna sredstva opredelimo upravo u ove svrhe i da na taj način pomognemo našim sugrađanima – rekao je gradonačelnik Beograda.

Kako kaže, i ovo je neka vrsta novčane pomoći, jer su to sve stvari koje bi ljudi morali da plate od svojih sredstava.

- Političke odluke su na koji način ćete da utrošite i da uštedite novac. Ušli smo duboko u strukturu beogradskog budžeta, razne troškove koji su po nama bili nepotrebni smo ukinuli. U prvi plan smo stavili decu ali i naše najstarije sugrađane – rekao je Šapić.

Dodaje da su sada pronašli nova ci za udžbenike i vrtiće ne ugrožavajući ni jednu kapitalnu ni važnu stvar za Grad.

- Juče je na Veću usvojen predlog budžeta, ali biće tu još raznih stvari. Opredelili smo dodatno milijardnu dinara za kapitalne investicije gradskim opštinama. Želimo da imamo što direktniju komunikaciju sa građanima – rekao je Šapić.

Kako kaže, mislimo da budžet koji ima Grad Beograd, treba na što kvalitetniji i bolji način da osete svi beograđani.

Šapić je rekao da smatra da bi ovaj model mogao da se prenese i na druge gradove.

- To je stvar svake lokalne samouprave, i smatram da je to moguće uz dobro i kvalitetno planiranje - rekao je Šapić.

Ističe da je ostalo prostora da pomognemo ljudima da kućni budžet bude rasterećen, da ga olakšamo malo. To, dodaje, ne može preko noći.

Šapić je rekao da će i nekoliko usluga iz oblasti socijalne zaštite ubuduće biti besplatni.

- To su personalni asistenti, gerontodomaćice, dnevni boravak dece ometene u razvoju, radimo i nove klubove penzionera – ističe Šapić.

Kada je u pitanju “Beogradska kartica”, kaže da će videti koliko brzo će uspeti da je implementiraju. Kako kaže, ona će imati tri kategorije, za maloletna lica, odrasle i penzionere.

- Pokušaćemo da prijavu organizujemo tako da se vrši online, i da stiže na kućnu adresu, sa posebnim kodom, kao što su kartice iz banke – rekao je Šapić.

Kada su u pitanju besplatni ulasci na bazene, Šapić je rekao da će se, kada donesu tu odluku, da na primer u toku leta svi ulasci na bazene budu besplatni, tačno znati u kom periodu će ljudi moći da koriste tu pogodnost.

Dodaje da će ostaviti i termine za one koji se bave rekreativno plivanjem i žele da plate da plivaju u terminima određenim za to.

- Sa beogradskom karticom moći ćete da dolazite na bazen i samo da je provučete bez kupovine karata. Biće to poseban sistem, a sve informacije ćete moći da pratite na našem sajtu - rekao je Šapić.

Kako kaže, ako ova kartica zaživi, moći ćete da uštedite veliki novac iz budžeta.

Autor: