TAKSISTA ODRAO BEOGRAĐANINA: Evo koliko mu je naplatio od Liona do aerodroma - rat na mrežama zbog novih cena

Beograđani su šokirani novim cenama i tarifama pojedinih takstista u Beogradu.

Podsetimo, u Službenom listu Grada Beograda 13. decembra objavljene su nove cene taksi prevoza u Beogradu, na osnovu čega će start biti 270 dinara, za sve tri tarife, dok će vožnja po kilometru u prvoj tarifi (radnim danom i subotom od 6 do 22 sata) koštati 96 dinara, u drugoj (od 22 do 6 časova, nedeljom i praznicima) 125 dinara, i po trećoj tarifi (vožnja van Beograda) 192 dinara.

Za sve tri tarife sat čekanja taksi prevoznika će koštati 1.200 dinara.

Ipak, na društvenoj mreži Tviter se pokrenula polemika oko izmena cena taksi usluga i poskupljenja.

- Taksi u Beogradu je i dalje lutrija. Juče od Liona do aerodroma 2.000 dinara. Danas od aerodroma do Liona 3.000 i to zvanično, na osnovu vaučera - piše u jednom tvitu.

Ispod objave su se nizali komentari tviteraša.

- Nedavno su im poskupele usluge, ali to se ne dešava automatski, već taksimetri moraju ići na podešavanje. Posledica je da trenutno neki taksisti voze po novoj, a drugi još uvek po staroj tarifi - piše u prvom komentaru, dok u drugom stoji:

- Noću i nedeljom je 2. tarifa, bila je 100 dinara km umesto 80 dinara, to je 25 odsto skuplje, a nešto su pričali da je poskupeo još, tako da se uklapa. Novi Bg Omladinskih brigada - Cvetkova pijaca Zvezdara, 2.000 dinara. To ispade još i povoljno.

Međutim, kada je reč o vožnji do Aerodroma "Nikola Tesla", ona će se kretati počev od 2.300 dinara za prevoz do opština Novi Beograd, delova Zemuna i Surčina, zatim 3.000 dinara do opština Stari Grad, Savski Venac, Vračar, delova Palilule, Voždovca, Zvezdare, Čukarice, delovi Zemuna..., do 9.900 dinara za udaljenije opštine kao što su Barajevo, Obrenovac, Lazarevac, Mladenovac, Sopot... Kako se navodi, u cenu prevoza uračunat je i prevoz prtljaga.

Rešenje je stupilo na snagu danom objavljivanja u Službenom listu Grada Beograda, odnosno 13. decembra.

