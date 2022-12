OD SEPTEMBRA BESPLATNI UDŽBENICI I VRTIĆI ZA SVU BEOGRADSKU DECU! Odbornici usvojili budžet za 2023: Ovo je ISTORIJSKA ODLUKA!

On je objasnio da će škole naredne godine, kao i do sada, birati izdavače udžbenika, a da će ih Grad direktno platiti izdavačima.

- Kada se završi proces između škole i izdavača, novac koji su do sada plaćali roditelji, platiće Grad. Cena kompleta udžbenika je različita. Kada nam škole dostave iznose, mi ćemo ih platiti. Zbog variranja cena kompleta, sredstva koja su izdvojena za udžbenike iznose od 16 do 20 miliona evra, dok vrtići koštaju oko 40 miliona evra - naveo je Šapić.

On je istakao da ukupni obim sredstava budžeta Grada i njegovih opština iznosi 205,5 milijardi dinara, te da će najveći prihod doneti porezi na dohodak građana i imovinu. Planirano je i veće učešće transfernih sredstava iz republičkog budžeta, najviše na ime realizacije projekta beogradskog metroa.

Najviše sredstava će, kako i ranije, biti utrošeno na javni prevoz, komunalne i stambene poslove, obrazovanje i dečju zaštitu i investicije.

- Ovo će biti budžet brige o ljudima jer će suštinski promeniti život Beograđana, biće istorijski i tretiraće sve građane na jednak način. Usvajanjem ovog budžeta, predviđeni su besplatni udžbenici, što je istorijska odluka, a istim budžetom od septembra je predviđen i novac za besplatne vrtiće koji će biti subvencionisani 100 odsto.

Predviđeno je da u predlogu budžeta besplatni budu i dnevni boravci dece i mladih sa smetnjama u razvoju, usluge gerontodomaćica, kao i personalni asistenti za odrasle, dok će liste čekanja za iste usluge biti ukinute. Takođe, obezbeđen je novac praktično i za sve usluge socijalne zaštite, a koje su se dosad u manjoj ili većoj meri plaćale. Verujem da se niko, bez obzira na to ko će sutra voditi Beograd, neće usuditi da ukine ove odluke - naveo je Šapić.

Dodao je i da će biti formiran 101 istureno odeljenje beogradske službe javnog reda, gde će se nalaziti "beogradski lični", da bi se građani osećali bezbednije, a početkom godine biće uveden i jedinstveni broj 11-0-11, na kom će građani moći da se informišu o svim servisnim informacijama, a iste će moći da dobiju i na interaktivnim tablama, koje će biti postavljene u svakom stambenom ulazu.

Novim gradskim budžetom su povećana i ulaganja u sport i kulturu.

- Obezbedićemo besplatne ulaze za beogradske bazene, povećati broj besplatnih termina za klubove, kao i rekonstruisati pojedine sportske centre. Predviđena su i velika sredstva za uređenje Muzeja grada Beograda koji, posle Narodnog muzeja, treba da bude najveći i najvredniji objekat kulture u srpskoj prestonici. Završićemo rekonstrukciju Omladinskog pozorišta "Dadov" - rekao je Šapić i najavio rekonstrukciju ulica, Trga Nikole Pašića i pijaca u Obrenovcu i Lazarevcu, kao i završetak dve podzemne garaže.

- Izgradićemo kanalizacione mreže, vrtiće, završićemo rekonstrukciju Devete beogradske gimnazije i osnovne škole u Batajnici, kao i dva nova kluba za penzionere i novi dnevni boravak za decu sa smetnjama u razvoju u Barajevu.

Završićemo i radove na šetalištu "Lazaro Kardenas" i započeti radove na Savskom šetalištu. Počeli smo da realizujemo projekat pešačko-biciklističkog mosta i da otvaramo Adu Ciganliju ka Čukarici. Takođe i projekat za park Ušće - naveo je Šapić.

Javni prevoz

Bez represivnih mera Gradonačelnik Beograda se, odgovarajući na pitanja novinara, osvrnuo i na najavljene mere u GSP, kao i uvođenje kontrolora u svakom vozilu i ulazak na prednja vrata. - Neće biti represivnih mera, kontrolori će na početku ukazivati građanima kako je važno plaćati karte. Verujem da će to dati rezultate i da ćemo tako početi da naplaćujemo veći broj karata. Ali do kontrolora moramo prvo da dođemo. Nismo planirali da sledeće godine kupujemo vozila za GSP, ali videćemo da li ćemo to obuhvatiti rebalansom budžeta, jer su velika sredstva koja se izdvajaju za javni prevoz.