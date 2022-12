Fondacija "Za srpski narod i državu" organizuje podelu novogodišnjih paketića za decu sa specijalnim potrebama, socijalno ugroženu decu, decu nacionalnih manjina, ali i svu ostalu decu Beograda.

Ovaj događaj desiće se 29. decembra 2022. godine, sa početkom u 12 časova ispred Skupštine grada Beograda gde će biti organizovana podela paketića i prigodan novogodišnji program.

Direktorka fondacije "Za srpski narod i državu" Bojana Milićević najavila je za Pink da će dodela paketića ove godine biti nešto drugačija, dodajući da je cilj ove akcije vođen parolom da su sva deca na svetu jednaka i da je to ono osnovno.

- Više je razloga zašto ističemo da deca sa posebnim potrebama budu u fokusu. Za to imam i lične razloge. Sva deca su jednaka i to je poruka ovog koncerta. Moj brat ima daunov sindrom, on je Miloš Pavlović, nadam se da ćemoći da dođe na koncert. Znamo koliko oni uživaju u muzici, i jedino što njima treba jeste zagrljaj, poljubac i muzika - dodala je.

Obezbedili smo paketiće od 6.000 dinara, i za njih je taj materijalni deo nebitan, za njih je važno da se osete jednakim. Bitno je, dodaje ona, da na koncert dođe što više zdrave dece.

- Ranije su mališani bili odbacivani jer su bili drugačiji, i čini mi se da se sada menja svest u društvu - dodala je ona.

Kako je istakla Milićević, od dece sa smetnjama u razvoju, naučila je da ljude treba gledati u oči, i na taj način tražiti dušu u njima.

