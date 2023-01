Uživanje za klince i roditelje: Ulica otvorenog srca i ove godine u centru Beograda

Tradicionalna novogodišnja manifestacija "Ulica otvorenog srca" otvorena je u Svetogorskoj ulici. A najmlađe i sve posetioce ove manifestacije zabavljaju muzičari, ulični animatori, mađioničari, žongleri. Ulica otvorog srca" ispunjena je roditeljima s decom, prodavcima balona, slatkiša i igračaka.

Kako su još ranije saopštili iz Sekretarijata za poslove odbrane,vanrednih situacija i koordinaciju, kao i mnogo godina unazad, ulice Makedonska i Svetogorska 1. januara 2023. godine biće zatvorene za saobraćaj i pretvorene u pešačku zonu.

Na pjaceti Ateljea 212 u 12 sati nastupa Dečji hor "Čarolija”, a potom sledi mali vatromet koji simbolično označava početak manifestacije. U programu će, između ostalog, učestvovati i orkestar "Otvoreno srce”, a biće priređen i koncert Vokalne radionice "Bistrik”, kao i koncert Đorđa Davida i "Death saw”.

Program ispred Opštine Stari grad počinje u 10 sati, kada je predviđeno "Druženje sa novogodišnjim medom”, zatim "Druženje sa Mikijem i Mini Maus”, novogodišnje tetovaže za decu, šetnja Deda Mraza Ulicom otvorenog srca.

Tokom trajanja manifestacije Ulica otvorenog srca, za saobraćaj će biti zatvorene ulice Makedonska i Svetogorska (od Dečanske do Takovske), kao i prilazi tim ulicama iz Nušićeve, Kondine, Vlajkovićeve, Palmotićeve i Stevana Sremca, u nedelju, 1. januara 2023. godine u periodu od 6 do 20 časova.

Tokom održavanja manifestacije biće primenjen sledeći režim rada vozila javnog gradskog prevoza:

Ukidaju se trolejbuske linije br. 28 i 41 (celodnevno);

Vozila sa linije br. 65 i 77 će u oba smera saobraćati delimično izmenjenim trasama: Dečanska - Braće Jugović - Bulevar Despota Stefana - Džordža Vašingtona

27.marta i dalje redovnim trasama.

Vozila sa ovih linija koristiće postojeća stajališta JGP-a.

Pored ove, centralne manifestacije, "Ulica otvorenog srca” će 1. januara biti organizovana i u još nekoliko gradskih opština:

• "Novi Beograd - grad otvorenog srca” - Bulevar Zorana Đinđića, na delu od ulice Omladinskih brigada do ulice Bulevar umetnosti;

• "Ulica otvorenog srca” u Borči – Ulica bratstva i jedinstva;

• "Ulica otvorenog srca – Voždovac 2023” u Ustaničkoj ulici, na delu od Prekršajnog suda (Ustanička br.14) do zone raskrsnice sa ulicom Kruševačka

• "Surčin - opština otvorenog srca” - Trg Zorana Đinđića;

• "Ulica otvorenog srca” u ulici Požeška (na delu od ul. Kijevske do ul. Žarka Vukovića Pucara).