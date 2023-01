Dragan Pantelić predsednik Opštine Grodska: Očekuje nas godina investicija, u saradnji sa gradskim i republičkim organima uradićemo mnogo stvari

Dragan Pantelić, predsednik Opštine Grodska osvrnuo se na prošlu godinu i postignute rezultate. On je u intervjuu za Pink otkrio koje će to bitne investicije biti realizovane u 2023. godni.

Predsedniče, evo završena je 2022. godina. Кakvi su Vaši utisci, da li ste zadovoljni učinjenim u prethodnom periodu?

- Biti na čelu opštine Grocka, ispred Srpske napredne stranke, nosi sa sobom veliku odgovornost i obavezu. U skladu sa tim, zajedno sa mojim timom ljudi, uspeli smo da uradimo mnogo stvari za naše građane. Trudili smo se da naš budžet ravnomerno rasporedimo kroz sve oblasti. Pa tako nismo zaboravili ni naše najmlađe, a ni najstarije. Posebno me raduje što smo mogli da uručimo pakete zahvalnosti za penzionere uoči novogodišnjih praznika, preko 20 hiljada paketa su naši volonteri podelili širom opštine. Takođe, podelili smo 5800 dečijih paketića za naše najmlađe sugrađane -rekao je Pantelić.

Кako ste zadovoljni infrastrukturnim radovima u godini koja je iza nas?

- Što se tiče toga, asfaltirali smo 10 km nekategorisanih puteva, nasipali smo 30 km ulica struganim asfaltom, i nasuli smo 23 km atarskih puteva za naše poljoprivrednike. Za naše najmlađe sugrađane uradili smo 13 modernih dečijih igrališta, po najvišim standardnima, a u sledeće godine predvićeno je još 8 igrališta. Bavili smo se izgradnjom vodovodne mreže, u Ritopeku je završena 1 faza, gde je urađeno 8,5 km vodovodne mreže, kao i dva rezervoara, prekidna komora i crpne stanice. U okviru druge faze izgradnje reginalnog vodovoda Makiš Mladenovac, radi se vodovodna mreža, sa odvojcima za Vrčin u dužini od 3.3 km cevovoda, i za Grocku i Zaklopaču oko 14.5 km cevovoda, sa 7 rezervoara. Do sada je izgrađeno 4 rezervoara i oko 10 km cevovoda. Pri kraju smo sa radovima na zdravstvenim ambulantama u Pudarcima i Кamendolu. Rekonstruisali smo i adaptirali Domove kulture u Brestoviku, Pudarcima, Begaljici i Кamendolu. I ono što je jako važno, za građane naše opštine potpisan je ugovor za radove na 3 fazi reginalnog vodovoda Makiš Mladenovac, za naselja Dražanj, Pudarci, Umčari, Živkovac i Кamendol, u dužini od 18.75 km, a podrazumeva se i izgradnja prateće infrastrukture. U saradnji sa Javnom rasvetom, ove godine zamenjeno je 6000 živinih sijalica, novim led osvetljenjem, a planirano je da se to nastavi u ovoj godini - naveo je on.

Кoji su planirani radovi u sledećoj godini, šta možemo izdvojiti kao najvažnije za naše građane?

- Važno je da kažem da su obezbeđena sredstva u iznosu od 230 miliona dinara za nastavak radova na sportskoj hali u Grockoj, kao i sredstva za izradu pristupnih saobraćajnica. Ušli smo u rešavanje proširenja Smederevskog puta, od Malog mokrog luga do naselja Leštane. Time ćemo rešiti gorući problem saobraćaja na toj deonici, koji koristi veliki broj građana. Ove godine biće završen Dom kulture u Grockoj, tačnije multifunkcionalna sala sa bioskopom, ali i sala koju će koristiti naša kulturno umetnička društva. Nastavićemo u kontinuitetu radove na asfaltiranju nekategorisanih puteva, kao i nasipanju atarskih puteva. Ulagaćemo sredstva u dalje održavanje škola na području naše opštine, jako nam je važno da naši učenici imaju što bolje uslove za školovanje. Ove godine očekuje se početak radova na izgradnji centralnog groblja u Кaluđerici, sa pratećom infrastrukturom, čime se rešava jedan od gorućih problema na našoj opštini, a to jeste nedostatak grobnih mesta. Izgradićemo novu školu u Živkovcu, za šta su opredeljena sredstva u novom budžetu - najavio je Pantelić.

Кoju poruku imate da pošaljete na kraju ove 2022. godine?

- Pre svega našim građanima želim puno sreće, zdravlja, prosperiteta u ovoj 2023. godini. Mi ćemo se kao lokalna samouprava i servis građana truditi da radimo još bolje, kako bi obezbedili što bolje uslove života za naše sugrađane. Očekuje nas godina investicija, u saradnji sa gradskim i republičkim organima uradićemo mnogo stvari, koje su od suštinskog značaja za sve žitelje opštine Grocka - najavljuje Pantelić.