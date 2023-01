TAKSISTA U BEOGRADU PAPRENO NAPLATIO VOŽNJU OD PAR KILOMETARA - Oglasio se njegov kolega pa izazvao haos: Ako nećeš za 4.000 IDI PEŠKE

Taksisti koji po svaku cenu žele dobro da zarade, te i naplaćuju vožnju dosta više od realne cene gotovo su svakodnevna pojava u Beogradu. Posebno su na udaru stranci, a isto tako gledaju da uzmu koji dinar više i tokom noćnih vožnji i praznika.

Sada se pojavio još jedan slučaj, gde je taksista naplatio i više nego duplo vožnju od samo nekoliko kilometara i desetak minuta. Tu priču podelio je njegov kolega na Tviteru i objasnio da on to ne bi mogao da uradi, te zato i ne radi za Novu godinu.

Od Zelenjaka do Timočke mu noćas "kolega" uzeo 4.000, kod mene sad platio tu istu vožnju 730 din. I posle me neko pita "što ne radiš za Novu godinu?"

Pa "ne umem", prijatelju. Kod mene ista tarifa i NG i bilo koja druga noć, nedelja ili državni praznik 😉 — Krivi Stojko 🙃 (@13th_pig) 01. јануар 2023.

"Od Zelenjaka do Timočke mu "kolega" uzeo 4.000, kod mene sad platio tu istu vožnju 730 din. I posle me neko pita "što ne radiš za Novu godinu?" Pa "ne umem", prijatelju. Kod mene ista tarifa i NG i bilo koja druga noć, nedelja ili državni praznik", napisao je jedan taksista na Tviteru.

U komentarima je objasnio da je reč o vožnji od oko četiri kilometara. Mnogi korisnici Tvitera podržali su ovog taksistu i poručili da je poštenje retko ali i bitno, međutim ima i onih koji osuđuju čoveka koji je pristao da plati toliki iznos za samo nekoliko kilometara.

"To ti nije kolega, to je lopov", "Ne krivi sebe što imaš obraz", "Koji kolega? Što je platio? Nije samo do ovih što kradu, ima krivice i onih koji pristaju da budu pokradeni", "Ako nećeš za 4.000 idi peške", neki su od komentara ispod ove objave.