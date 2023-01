ZIMSKA BAJKA: REKORDNA POSETA PRVOG IZDANJA NAJLEPŠEG PRAZNIČNOG FESTIVALA

Svojim prvim izdanjem, praznični festival “Zimska bajka” uspeo je da se visoko pozicionira u kulturnoj i turističkoj ponudi Beograda i Srbije, te osvoji srca preko 1,5 miliona posetilaca, koji su tokom mesec dana trajanja uživali u prazničnoj magiji Savskog parka Beograda na vodi.

Najlepše dekorisan deo grada, pored hiljada i hiljada novogodišnjih lampica i ukrasa, krasio je i bogat kulturno-umetnički program sa preko 150 nastupa, koncerata, predstava i filmskih projekcija za decu i odrasle.

Poslednjeg vikenda, uspeh festivala i završetak praznične sezone proslavljen je uz koncert Dejan Petrović Big Band-a i nezaboravni vatromet. Prethodnih nedelja, na glavnoj bini smenjivale su se predstave najboljih beogradskih dečijih pozorišta: Boško Buha, Duško Radović, Pinokio i Puž, nastupi omiljenih dečijih horova: Kolibri, Čarolja, Dečji kulturni centar Beograd, Beobalet, izvođenja najboljih muzičkih sastava i koncerti zvezda koje vole sve generacije. Pevalo se sa Frajlama, nazdravljalo uz Zvonka Bogdana, plesalo uz Tijanu Bogićević, grlilo uz Biseru Veletanlić i Vasila Hadžimanova, Lena Kovačević pevala je poznate dečije pesme, a Sloboda Mićalović i Vojin Ćetković čitali su najlepše bajke. Sve to bio je samo deo trenutaka za pamćenje koje je donela prva Zimska bajka!

Bogato ukrašeno drveće Savskog parka, preko 120,000 lampica, svetlosni snop iznad klizališta, ušuškani “fajr pitovi” sa vatrom na otvorenom, bale sena na kojima je publika mogla udobno da se smesti ispred glavne bine, raznovrsna ukusna hrana i piće u okviru bogate gastronomske ponude, učinili su da se u Zimskoj bajci svi osete kao da su u najlepšem novogodišnjem filmu. Kako se pažljivo mislilio na svaki detalj, tako je festival postao inspiracija svima da svoje uspomene podele na društvenim mrežama, zbog čega je Zimska bajka jedna od najčešće pomenutih lokacija na socijalnim platformama ove zime.

Pažljivo osmišljen koncept festivala, dobar i bogat program, ali i odmerenost, stil i šarm u celokupnoj realizaciji, učinili su da Zimska bajka već prvim izdanjem postane najzapaženiji praznični festival u ovom delu Evrope.

Impresivne brojke i rekordi postavljeni tokom ove manifestacije svakako su važne, ali naši sugrađani svedoče da je bezbroj uspomena stvorenih tokom magičnih trideset dana Zimske bajke nešto što ostaje za čitav život. Festival će postati tradicija, pa organizatori najavljuju da uskoro kreću sa pripremama za sledeću godinu. Do tad, važno je napomenuti da se zimske čarolije u Savskom parku nastavljaju sve do 1. marta, do kada će raditi klizalište na otvorenom.