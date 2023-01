Sve više škola u Srbiji uvodi nova pravila korišćenja mobilnih telefona za đake, a evo i kazni

Više škola širom Srbije uvelo je zabranu korišćenja mobilnih telefona tokom nastave. Prvo su počele pojedine obrazovne ustanove u Prokuplju, Požarevcu, Vršcu, Subotici, Beogradu, a od juče i još dve prestoničke škole - OŠ “Ratko Mitrović” i OŠ “Karađorđe”, piše Blic.

Svetlana Milutinović, direktorka OŠ “Ratko Mitrović” na Novom Beogradu, potvrdila je da je rukovodstvo te škole odlučilo da zabrani učenicima korišćenje mobilnih telefona u školi.

- Mi smo u prošlom polugodištu primetili da deca sve više i više koriste mobilne telefone i da ne poštuju pravila škole. Kroz razgovore sa stručnim timovima za bezbednost i zdravlje i stručnjacima za školsko-razredno planiranje potekla je ova inicijativa od kolega koji su došli do zaključka da je nedopustivo takvo ponašanje dece koja su pametne telefone i satove koristila u negativnom kontekstu - kaže direktorka Milutinović.

Pametni satovi još veći problem

Prema njenima rečima, veći problem su nekad pametni satovi koje deca sve češće koriste.

- Pametni satovi kod male dece su zapravo još i veći problem. Imali smo situacije da deca odu do toaleta i onda po 15 minuta pričaju sa roditeljima. Zatim, pokazalo se da nije dobro korišćenje pametnih telefona na velikom i malim odmorima kada oni snimaju drugare i to zatim šalju jedni drugima ili plasiraju na društvene mreže. Tu je takođe izraženo i digitalno vršnjačko nasilje - objašnjava ona.

Ona ističe da su mala deca sklona da zloupotrebljavaju pametne telefone - da prepisuju, ometaju čas i slično.

- Nije se konkretno ništa dogodilo što je dovelo do ovakve odluke. To je zapravo bilo više situacija u kojima smo mi primetili da deca prepisuju sa mobilnih telefona, gde mala deca razgovaraju roditeljima sa pametnih satova za vreme časova - kaže nam direktorka.

Prema njenim rečima, školski psiholog je podržao odluku i istakao da će na taj način osnovci bolje upoznati jedni druge i steći socijalne veštine.

- Školski psiholog zdušno je podržala ovu inicijativu jer smatra da će se dečja ličnost bolje razvijati ako u školi deca razgovaraju ili provode više vremena u razgovoru ili šetnji u dvorištu nego što će sedeti i gledati u mobilni teleofon svako za sebe - kaže direktorka.

Za najmanju sitnicu zovu roditelje

Ona je ukazala na to da deca nisu naučena da se obrate razrednom starešini ili učitelju ako misle da postoji neki problem, već odmah zovu roditelje.

- Potpuno je pogrešna ta postavka koja je naučena kod kuće. Dete treba da zna da će školi sve probleme moći da reši sa psihologom ili sa odeljenskim starešinom ili učiteljem, a kada je kod kuće onda se obraća roditeljima. Ovde su sad zamenjene teze. Deca dođu u školu i posle svakog časa zovu roditelje da im kažu kako je prošao čas umesto da o tome pričaju kada dođu kući - kaže ona.

Dodaje i da su prosvetni radnici zbog zloupotrebe mobilnih telefona gubili dosta vremena na neke stvari koje se nisu ticale nastave.

- Nastavnici su veliki deo vremena koje je predviđeno za prenošnje određenih pedagoških principa i znanja utrošili na timove za nasilje zbog digitalnog nasilja i bavili su se problemima koji su nastali zbog zloupotrebe mobilnih telefona. Onda smo shvatili da je to uzelo maha i na nastavničkom veću smo doneli odluku da se ta pomama jednostavno zabrani - govori ona.

Mame i tate prvi pružili podršku

Obrad Drakulić, direktor OŠ “Karađorđe” na Voždovcu, kaže da je Školski odbor ovu odluku usvojio na inicijativu Saveta roditelja, i da se od ponedeljka primenjuje u ovoj školi.

- Roditelji su nam sami tražili da ovo uvedemo, tačnije 920 od 940 roditelja. Kod nas se to sprovodi tako što nam deca kada dođu u školu predaju telefone koji su onda dok traje celodnevna nastava zaključani u ormarićima i deca ih dobijaju kada krenu kući. Naravno, deca uvek mogu da od nas traže da im damo telefon ako žele da se jave roditeljima, i onda ih potom vrate u ormarić - kaže direktor.

Direktorka OŠ “Ratko Mitrović” rekla nam je da je ova škola dobila punu podršku Školskog odbora, koji je upravno telo škole.

- Ljudi iz Odbora su shvatili problematiku i doprinos koji bi takva odluka imala. Podsetila bih i da je Ministarstvo obrazovanja u decembru donelo odluku kojom se dozvoljava svakoj školi da školskim aktom reguliše da li će se koristiti mobilni telefoni. Već u februaru će Školski odbor doneti odluku kojom se zabranjuje upotreba mobilnih telefona, a biće izmenjen i statut škole kako bi bio u skladu sa odlukom - govori ona.

“Nismo tu da izigravamo policiju”

Ističe da su roditelji blagovremeno obavešteni o ovoj odluci.

- Obavestili smo roditelje o svemu i danas smo počeli najnormalnije nastavu. Deca ne donose telefone, odnosno ne znamo da li ih deca imaju u rančevima, ali ih ne vade. Mi nismo ovde da izigravamo policiju, već da decu učimo da poštuju pravila. Ako je pravilo da se telefon ne koristi u školskom dvorištu i u školskoj zgradi, onda deca to i moraju da ispoštuju, a kada krenu kući mogu da izvade telefon iz ranca, da ga uključe da se čuju sa roditeljima i obaveste ih da su pošla kući - kaže ona.

Prema njenim rečima, od svih roditelja samo jedan je nezadovljan ovom odlukom.

- Od kada smo roditelje obavestili o tome, dobili smo samo jednu poruku od roditelja koji nije saglasan sa ovom odlukom - dodaje.

Direktor OŠ “Karađorđe” kaže da zabrana telefona ne sprečava decu da steknu informatičko znanje.

- Iako telefone zaključavamo u ormariće, tokom matematike i informatike deca mogu da koriste mobilne pošto na časovima ovih predmeta koriste posebne mobilne aplikacije za učenje i vežbanje - ističe Obrad Drakulić.

Naučiće deca informatiku i bez telefona

Kako kažu u OŠ “Ratko Mitorivć”, u svakoj učionici postoji interaktivna tabla, računar i projektor koji deca mogu da koriste.

- Mi imamo i digitalni kabinet u kojem deca imaju na raspolaganju 25 laptopova koje mogu da uključe i da rade sve što je potrebno. Radimo na tome da menjamo svest dece i da se oni uključe u neke pozitivne radnje koje će dati rezultat, a ne da negativno utiču na svoju okolinui i na sebe. Naši profesori informatike su saglasni sa ovom odlukom jer naša deca imaju sve uslove da steknu informatičko znanje koje je i praktično. Časovi informatike i računarstva u naša dva kabineta su interaktivni, a imamo i slobodnu nastavnu aktivnost od petog do osmog razreda tako da deca imaju časove kreativne informatike. Takođe, deca imaju i sekciju za programiranje gde mogu da koriste sve nove tehnologije - ukazala je direktorka ove škole.

Opomena, ukor ili čak i manja ocena iz vladanja

Direktorka OŠ “Ratko Mitrović” rekla nam je da je za decu koja prekrše zabranu korišćenja mobilnih telefona predviđena mera vaspitnog rada.

- Predmetni nastavnik će ubeležiti dete koje to prekrši, ako bude ubeleženo dva puta, to je već alarm odeljenskom starešini da se nešto dešava i da dete to ne poštuje. Onda će se ono uključiti u pojačan vaspitni rad u koji se takođe uključuje i roditelj. Mi tada dajemo deci određene aktivnosti da bi shvatili da krše neko pravilo škole i ako se u tom periodu dok traje pojačan vaspitni rad dete promeni onda nema nikakve kazne. Međutim, ako to ne bude delotvorno, onda se odeljenski starešina opredeljuje za opomenu, zatim na ukor i na kraju za ukor odeljenskog veća čime se smanjuje ocena iz vladanja - zaključuje direktorka Milutinović.