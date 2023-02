ŽELJKO MITROVIĆ POHVALIO SE IMPRESIVNIM REZULTATIMA GLEDANOSTI PINKOVIH KANALA!

Veliki poslovni uspesi na samom početku 2023. godine.

Već preko dvadeset osam godina TV PINK je apsolutni lider u kreiranju televizijskog programa, a Pinkovi kablovski kanali ostvaruju impresivne rezultate, te je vlasnik ružičaste imperije Željko Mitrović, poželeo da veliki poslovni uspeh podeli sa svojim vernim Instagram pratiocima:

„Sve više Pinkovih kanala u prvih dvadeset televizija u Srbiji! Hvala ljudi!” – rekao je Mitrović.

Televizija Pink je tokom petka i subote bila najgledanija televizija u Srbiji, dok je u nedelju bila najgledanija komercijalna televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.

TV PINK bila je gledanija od svih komercijalnih emitera, ali i Javnog servisa Srbije - u totalu među ženskom publikom, ali i među gledaocima starosti od 18 do 49 godina, među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina, među gledaocima sa teritorije Beograda, među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina, kao i među urbanom populacijom.

Tokom vikenda za nama, Pinkovi kablovski kanali ostvarili su fantastične rezultate. Grupacija Pinkovih kablovskih kanala bila je ubedljivo najgledanija u svim kategorijama gledalaca - govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen. Pinkove kablovske kanale u totalu je gledalo 26 odsto gledalaca, 28 odsto ženske publike, 21 odsto gledalaca starosti od 18 do 49 godina, 21 odsto ženske publike starosti od 18 do 49 godina, 19 odsto gledalaca sa teritorije Beograda, 22 odsto gledalaca iz prestonice starosti od 18 do 49 godina, kao i 24 odsto urbane populacije.

Kada je reč o totalu, u prvih 20 najgledanijih kanala ušlo je čak pet iz Pinkove grupacije – na ubedljivom prvom mestu je TV PINK koja je poznata kao apsolutni lider među komercijalnim emiterima, koja je ostvarila čak 20 odsto ukupne gledanosti. Ova televizija pravi odličan balans između zabavnog programa, domaćih i stranih serija, ali i političkog sadržaja. Slede je informativni kanal Vesti – na kom gledaoci mogu da saznaju prvi sve najnovije i najvažnije informacije u svakom trenutku, tokom celog dana. Tu su i nezaobilazni filmski kanali Pink Premium za ljubitelje najboljih i najnovijih filmova, Pink Action – za one koji vole sjajne akcione filmove, kao i Red TV. U kategoriji gledalaca od 18 do 49 godina, među 20 najgledanijih kanala ušlo je 6 iz Pinkove grupacije – TV PINK na liderskoj poziciji, uz filmske kanale Pink Premium, Pink Action i Pink Comedy – kanal za ljubitelje odlične komedije, kao i Red TV i Insta TV – interaktivne televizije nove generacije koje su fokusirane na mlađu publiku.

Na samom početku 2023. godina pokazala se veoma uspešnom za Pinkove kanale koje Mitrović veoma pažljivo prilagođava potrebama aktuelne publike. Nedavno, Željko Mitrović proglašen je još jednom za najmoćnijeg čoveka u medijima, te ovi rezultati ni najmanje ne iznenađuju - već samo potvrđuju njegovu poziciju i govore da u budućnosti možemo samo da očekujemo uspehe na ovom polju koji se nižu.

Autor: S.P.