ISPOVEST STUDENTKINJE KOJA SE VOZILA NA LINIJI 77! 'U BUSU NISAM USTUPILA MESTO STARIJOJ GOSPOĐI, PA ME ISPLJUVALA PRED SVIMA' Svi putnici gledali u devojku, a imala JAK razlog za to

U autobusu na liniji 77 u Beogradu odigrala se drama nakon što jedna devojka nije ustala i ustupila mesto starijoj gospođi koja je zbog toga ispljuvala.

- Nedavno sam imala operaciju, rana na stomaku me još uvek boli. U autobusu sam gledala da sednem jer sam se vozila do poslednje stanice. Jeste bila gužva i bilo je dosta starijih ljudi, ali ja nisam imala snage da stojim - priča nam studentkinja K. A. i dodaje:

- Na jednoj stanici na Zvezdari ulazi starija gospođa i staje baš pored mene. Nije prošlo mi minut na sav glas počinje da me proziva kako sam nevaspitana i ne želim da ustanem i da joj ustupim mesto. Priča sve vreme, pa i viče, a svi putnici gledaju u mene. Ja sedim, slušam nju, gledam kako mi pljuje nad glavom i kreću mi suze. Rana boli, ubija, naročito na promenu vremena kao što je ovo.

Devojka kaže i da te prozivke nije mogla da izdrži pa je ustala.

- Viđala sam i starije građane koji ne žele da im mladi ustaju da bi oni seli. Čak se neki i uvrede zbog toga - kaže ova mlada devojka.

- Sedela sam dve stanice nakon što je ona ušla i ustala. Ona je odmah sela i nastavila da proziva i mene i svu nevaspitanu omladinu. Kad sam ustala rana me presekla još više pa sam se sve vreme držala za stomak zbog bolova. Eto, bar sam ispoštovala starije i ustupila mesto, a to da li je nama mladima loše možda u tom trenutku pa sedimo to nikome ništa.

