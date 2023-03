MOBILNI MAMOGRAF OD SUTRA NA KALEMEGDANU: Besplatni pregledi za žene od 45 do 69 godina

Mobilni mamograf, za žene od 45 do 69 godina starosti, biće ponovo dostupan na Kalemegdanu od 7. marta.

Ovu preventivnu kampanju "Hajde da imamo vremena za pregled" organizuju Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" i Ministarstvo zdravlja, sa ciljem podizanja svesti žena o važnosti rane dijagnostike i redovnih medicinskih pregleda.

Ovi pregledi u mobilnom mamografu namenjeni su ženama od 45 do 69 godina, koje u poslednje dve godine nisu uradile mamografiju, kao i damama starijim od 40 godina koje u porodici imaju blisku srodnicu obolelu i lečenu od raka dojke. Reč je o jednostavnom, bezbolnom i kratkom rendgenskom pregledu tkiva dojke koji traje oko 10 minuta. Sve zainteresovane žene preglede mogu zakazati od ponedeljka, 6. marta, radnim danima od 8.30 do 14.30 časova putem telefona 060/7171523 i 060/7171969, do popune termina.

Zakazani pregledi u mobilnom mamografu obavljaće se svakog dana od 9 do 19 časova na Kalemegdanu.

