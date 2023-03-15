Ovih 10 beogradskih opština danas BEZ STRUJE! Isključenja na više sati

Brojne beogradske opštine biće danas bez struje određen broj sati. Elektrodistribucija Srbije je na svom sajtu objavila detaljan spisak isključenja struje koja su planirana danas za Beograd.
Struje neće biti na Vračaru, Paliluli, Savskom vencu, Voždovcu, Čukarici, Rakovici, Novom Beogradu, Obrenovcu i Mladenovcu.
Vračar 09.00 - 15.00
ČERNIŠEVSKOG: 6-16, 20, 3, 9-19, ČUBURSKA: 10, MAKSIMA GORKOG: BB, 18, 33-43, NIKOLAJA HARTVIGA: 2-6, 10, 1-7, ORLOVIĆA PAVLA: 4-4, 12-18, 13-15, STOJANA PROTIĆA: 53, SVETOZARA GLIGORIĆA: 8, 16, 5, VUKICE MITROVIĆ: 2-4, 1-3
Palilula 09.00 - 14.00
PABLA NERUDE: BB,2-10, SALVADORA ALjENDEA: 2-6, 1-1V,
Savski venac 09.00 - 14.00
KNEZA MILOŠA: 90-92
Voždovac 08.30 - 15.00
Naselje BELI POTOK: BULEVAR PATRIJARHA GERMANA: 266-268, 274-278, Naselje PINOSAVA: BULEVAR PATRIJARHA GERMANA: 54-54A, 64-86D, 90-92, NOVA 4: 2-8, 24, 5-15, SEČANjSKA: 68, Naselje RIPANj: AVALSKA: 196-262, 266-266C, 272A-274, 280, 201-205, 209-211, 215-231, 235-253, 257-267, 271-275B, NOVO NASELjE: 30B, 1, 15-17V, 37, PREČICA: 2-16, 1-1A, 5-37, PUT ZA KOLONIJU: 2-8A, 12, 24, 1-19, PUT ZA MARKOVIĆE: 2-6, 1-5, 11, ŽELEZNIČKA: 129-135, 139-183, 187-189A, 193-207, 211-215,
Voždovac 08.30 - 10.30
Naselje RIPANj: PUT ZA PETRINO BRDO: 8, 12B, 13, AVALSKA: 32-34A, ERČANSKA: 4-38, 42-66, 70-76, 1, 5-27, PUT ZA KALAJDžIĆE: 8,1 - 1A, PUT ZA MILOVANOVIĆE: 2,1-9,
Čukarica 09.00 - 14.00
Naselje ŽARKOVO: RATKA MITROVIĆA: 181A,
Čukarica 09:00 - 14:00
Naselje ŽELEZNIK: BRANKA RADIČEVIĆA: 24-32,1-5V,9G,27B, UČITELjA MIHAILOVIĆA: 42A-46,47-49,
Rakovica 08.30 - 10.30
JANKOVIĆ STOJANA: 6-6B,7-17, PILOTA M PETROVIĆA: 29-31, STEVANA LUKOVIĆA: 16,
Novi Beograd 08.30 - 10.30
VINOGRADSKA: 30A-44A,48-88,27-29E/7,33-39A,
Barajevo 09.00 - 16.00
Naselje VRANIĆ: BRATSTVA I JEDINSTVA: 380, DESETOG OKTOBRA: 2A,6-14,1-5,9-11,15-19,
Obrenovac 09.00 - 14.30
Naselje UŠĆE: DONjI KRAJ: 2-22,44,48,52,56,60-64,3A,11,15, ĐOTUNOVIĆA KRAJ: 2,5, GOLA BARA: 2-12,20, GORJAČA: 7, GORNjI KRAJ: 3-13, GORNjI KRAJ 2 DEO: 46-48,33,37-37B, POLjAČKI KRAJ: 6,14,1-11A, PUT ZA LELIĆA KRAJ: 2-6,1-9,
Mladenovac 09.00 - 14.00
Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): DANICE MARKOVIĆ: 2-10, 1, 7-15, DOKTORA RUSA: 4-24, 1-11, JANKA KATIĆA: 32-42, 19-23, JAŠE PRODANOVIĆA: 12-16, 11-15, NIKOLE PAŠIĆA: 19, VUKA KARADžIĆA: 68-74,82.
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