Veliki broj izmena u javnom prevozu na tri lokacije u Beogradu Radovi u Sinđelićevoj, na Smederevskom putu i u Francuskoj ulici

Tokom radova na otklanjanju kvara na toplovodu u Sinđelićevoj ulici, na delu od Mileševske do Bulevara kralja Aleksandra, doći će do promena u radu linija javnog prevoza. Zbog radova saobraćaj će biti obustavljen od 25. do 26. marta, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Menja se režim rada linija JGP-a i to tako što će vozila sa linije 25 i 25P saobraćati sledećom trasom: u smeru ka Vukovom spomeniku – Maksima Gorkog – Krunska – Beogradska – Bulevar kralja Aleksandra – Ruzveltova i dalje redovnom trasom, dok će u suprotnom smeru saobraćati redovno.

Vozila sa linije 26 će saobraćati trasom: u smeru ka Tašmajdanu – Maksima Gorkog – Krunska – Beogradska – Bulevar kralja Aleksandra i dalje redovnom trasom, dok će u suprotnom smeru saobraćati uobičajenom trasom.

Privremeno se uspostavlja stajalište „Pijaca Kalenić 1” za linije 25, 25P i 26 u Krunskoj ulici (gledano u smeru ka Beogradskoj ulici) u visini parka „Petra Bojovića”.

Javni prevoz izmenjenom trasom zbog radova na Smederevskom putu

Sekretarijat za javni prevoz saopštio je da će doći do promena u radu linija javnog prevoza zbog radova na izgradnji transportnog sistema za prenos toplotne energije duž Bulevara kralja Aleksandra – Smederevski put, na delu od Smederevskog puta 29z do Bulevara kralja Aleksandra 640 642 (benzinska stanica). Radovi će se izvoditi od 25. marta do 15. aprila.

Vozila sa linija 302, 303, 304, 305, 306 i 307 će se kretati redovnim trasama, uz naizmenično propuštanje regulisano saobraćajnim znakovima. Vozila sa linija 351, 355, 355A, 355B, 356, 361, 361B i 363 saobraćaće na sledeći način: u smeru ka naselju Boleč kretaće se od terminusa „Šumice” ulicama: Vojislava Ilića, Mokroluškom, Toplice Milana, uključenjem na Auto-put Beograd–Niš (smer ka Nišu), Auto-put Beograd–Niš (smer ka Nišu), Kružnim putem Rakovica, Kružnim putem, Smederevskim putem i dalje redovnom trasom, dok će u smeru ka terminusu „Šumice” koristiti sledeću trasu: Smederevski put – Kružni put – Kružni put Rakovica – Auto-put Beograd–Niš (smer ka Beogradu) – isključenje sa Auto-puta Beograd–Niš (smer ka Beogradu) na ulicu Vladimira Tomanovića – Vladimira Tomanovića – Vojislava Ilića i terminus „Šumice”.

Promena režima rada javnog prevoza u Francuskoj ulici

Tokom izvođenja radova na redovnom održavanju u Francuskoj ulici, na delu od Ulice cara Dušana do Ulice braće Jugovića, doći će do promena u radu linija javnog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Zbog radova, saobraćaj će biti obustavljen od večeras u 22 časa do 27. marta do 4 časa, i u periodu od 31. marta od 22 časa do 3. aprila do 4 časa.

Tokom izvođenja radova, menja se režim rada linija JGP-a na sledeći način: – autobuske linije 24, 26 i 26N će u smeru prema Dorćolu saobraćati trasom: Trg republike – kroz terminus „Trg republike” – Bulevar despota Stefana – Džordža Vašingtona – Cara Dušana i dalje redovnim trasama, dok će u suprotnom smeru saobraćati trasom: Cara Dušana – Džordža Vašingtona – Bulevar despota Stefana – Braće Jugovića – Francuska – Trg republike i dalje redovnim trasama; – autobuske linije 37 i 44 će u smeru prema Dorćolu saobraćati sledećom trasom: Trg republike – kroz terminus „Trg republike” – Bulevar despota Stefana – Džordža Vašingtona – Cara Dušana – Venizelosova i dalje redovnim

trasama, dok će u suprotnom smeru saobraćati trasom: Venizelosova – Cara Dušana – Džordža Vašingtona – Bulevar despota Stefana – Braće Jugovića – Francuska – Trg republike i dalje redovnim trasama.

Vozila će na izmenjenom delu trasa koristiti stajališta „Pijaca Skadarlija” u oba smera.

