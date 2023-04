DANAS PADA REKORD STAR 150 GODINA, OČEKUJE SE 30 CM APRILSKOG SNEGA U BEOGRADU! Sovilj: Evo do kada ostajemo u HLADNOM režimu

Velike količine snežnih padavina svakako nisu uobičajene u aprilu, a Beograd i Srbija ipak pamte beli pokrivač i u ovom delu godine. S pojavom snega raste i opasnost od poplava.

Nekako nas ova infomacija sa strahom vrati u 2014. godinu. A koliki će biti vodostaj reka ovih dana i da li ima prostora za zabrinutost, objasio je meteorolog Slobodan Sovilj.

- Najintenzivnije padavine su ubeležene noćas i u jutarnjim satima. Intenzitet padavina posle podne polako počinje da slabi. Te padavine su najizraženije u jugozapadnoj, zapadnoj, centralnoj Srbiji, ali i u Beogradu gde ima najviše snega. Na tom području očekujemo i do 30 santimetara, a na planinama do 50 cm snega. Na istoku, jugoistoku, kao i u Vojvodini biće kiše zbog većih temperatura. Izdato je upozorenje za porast vodostaja, ali veće probleme ne očekujemo - rekao je Sovilj.

Meteorolog se osvrnuo i na turbulentan početak proleća.

- Kad govorimo o aprilskim visinama snega, od početka meteroloških merenja u poslednjih 150 godina nismo imali ovolike količine snega. Prethodni rekord u Beogradu je od samo pre dve godine, 7. aprila 2021. kad je palo 10 cm snega i pokrivač se zadržao jedan dan. U centralnim delovima će pasti svi rekordi kad je reč o aprilskoj količini snega. Samo na planinama neće pasti rekordi. Na Kopaoniku je 1997. registrovano 160 cm snega. Ovo jeste neuobičajena pojava za april, da se dogodilo u decembru ili januaru ne bi bilo neobično. U aprilu se sneg forimira jednom u deset godina - kaže Sovilj.

Za kraj je i prognozirao kakve nas vremenske prilike odčekuju u ostatku meseca.

- Sve do polovine meseca ostaćemo u hladnom režimu, ali ne kao danas i sutra, maksimalne temperature će dostići 10-ak stepeni, a prave prolećne temperature očekuju se u drugom delu meseca, ali uz promenljivo vreme, uz kišu u nižim predelima i sneg na planinama. Ako uporedimo s prethodnom godinom, ima mnogo više padavina, i češće su i intenzivnije. Uskoro ćemo dostići mesečni prosek padavina za april. Prosečne vrednosti su do 60 litara po kvadrtanom metru. Drugi deo meseca biće znalajno topliji, očekujemo da srednja aprilska temperatura bude u granicama proseka od 12 do 15 stepeni - završio je Sovilj.

