ŠTA SVE NUDI NOVI SISTEM JAVNOG PREVOZA U BEOGRADU?! Mesečne karte imaće 2 zone

Ukidaju se i kontrolori.

Novo tehničko rešenje o sistemu javnog prevoza koje će poboljšati i olakšati saobraćaj u Beogradu predstavljeno je juče. Novo rešenje podrazumeva drugačije zone i cene karata, a biće uvedeno od 1. maja.

Kako je najavljeno, grad će jednostrano raskinuti ugovor sa Kentkartom, celodnevna karta koštaće 200 dinara, i biće ukinuta karta koja važi 90 minuta.

Takođe, u novom sistemu grad će biti podeljen u samo dve zone. Postojaće celodnevna karta za ceo grad i cena će biti 200 dinara. Ukidaju se i papirne karte za jednu vožnju.

"Od 1. maja uvešćemo novi sistem javnog prevoza koji, ne samo da će biti jeftiniji za građane, već će im pojednostaviti i olakšati plaćanje, a kontrola će biti efikasnija što će sve poboljšati pružanje ove usluge," izjavio je gradonačelnik Aleksandar Šapić.

Što se tiče jednodnevnih i višednevnih karata, u novom sistemu za jedan dan, obe zone koštaće 200 dinara, dok će za sedam dana koštati 1.000 dinara.

Mesečne karte u novom sistemu imaju u ponudi dve zone: Zona 1 i Zona 2 (zona 1+zona 2). Zona 1 će koštati 3.000 dinara, dok će Zona 2 koštati 3.500 dinara.

Što se tiče godišnjih karata, u novom sistemu Zona 1 koštaće 30.000 dinara, dok će Zona 2 (zona 1 + zona 2) koštati 35.000 dinara.

Kupovina karata u novom sistemu se može obaviti SMS porukom (Svi operateri mobilnih mreža), putem aplikacije za telefon (Platne kartice svih vrsta i svi operateri mobilnih mreža) i na svim prodajnim mestima distributera (JP za naplatu karata).

Plaćanje SMS porukom biće slično kao kod naplate parkiranja. Svi učenici starosti do 19 godina dobijaju besplatan prevoz. To važi i za starije osobe od 65 godina, ali oni neće morati da imaju kartu i godišnju dopunu kao do sada. Oni će se prijavljivati preko aplikacije ili će dobiti doživotnu u besplatnu kartu.

Ukidaju se i kontrolori

U autobuse će ulaziti Beli, odnosno Komunalna milicija i neće zaustavljati autobus ni ostale putnike. Putniku bez karte oni će uručivati nalog za plaćanje posebne karte. Putnik koji dobije taj nalog neće biti izbačen iz autobusa.

