ŽELJKO MITROVIĆ PRONAŠAO JE REŠENJE KAKO ZA MANJE OD PET MINUTA MOŽE DA POSTIGNE EFEKAT ZA KOJI SU HOLIVUDSKOJ PRODUKCIJI POTREBNI MESECI! I sve to imaćemo priliku da vidimo u Teatru Odeon!

Već od 2.10.2023. godine.

Bioskop Odeon, nekada jedan od najposećenijih i najreprezentativnijih bioskopa upao je u decenijski san iz kog je Željko Mitrović rešio da ga probudi i pretvori u Teatar Odeon - digitalno pozorište, specijalizovano za mjuzikle. Trenutno se izvode finalni enterijerski radovi, a Željko Mitrović - vlasnik ružičaste imperije pronašao je rešenje kako da kombinovanjem više engine-a, različitih kategorija trekera, kao i različitih mocap-a, učini korisnim i za pozorišnu umetnost.

"Nalazimo se u Centru za razvoj digitalnih virtuelnih video tehnologija i ovo što danas probamo nije iz oblasti ni filma ni televizije - već radimo probe zapozorišnu predstavu "Lucifer" čija će premijera biti 2.oktobra ove godine. Veoma je značajno to što će gledaoci u pozorišnoj sali moći da vide efekte koje nikada ranije nisu videli. Neke od njih nišu čak videli ni na filmu. Probamo kostime, kao i sve ono čime će se baviti hologrami i sve ostale video projekcije u samoj predstavi i na samom stejdžu Teatra Odeon. Vidimo se 2. oktobra!" - rekao je Mitrović.

Pinkov Centar za razvoj digitalnih virtuelnih video tehnologija, koji se munjevito razvija, omogućio je da se sada u realnom vremenu snimaju scene za holivudske filmove A kategorije, a Mitrović je pronašao rešenje kako da to saznanje učini korisnim i za pozorišnu umetnost. Scena koja je zabeležena u video prilogu, koji se nalazi na njegovom Instagramu, snimnjena je za manje od pet minuta, do su do sada Holivud i celokupna svetska filmska produkcija za ovakve scene trošili nedelje i mesece. Za malo manje od pola godine, 2.10.2023. i sami ćemo imati priliku da se uverimo u velelepnost ovog projekta o kom će se pričati i izvan naših granica.

Autor: S.P.