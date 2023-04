Beogradski maraton 2023 okreće grad naglavačke: Ovo je najdetaljniji spisak svih zatvorenih ulica i izmena autobuskih linija

Danas se održava 36. Beogradski maraton, zbog čega će dobar deo grada biti zatvoren za saobraćaj. Ovo je detljan spisak svih linija GSP-a na kojima će doći do izmena u radu, a zbog poštovanja bezbednosnih protokola i potreba organizacije manifestacije, potrebno je da građani već večeras izmeste svoja vozila sa trase maratona.

Beogradski maraton održava se sutra pod sloganom „Uvek više”.

Takmičari će imati priliku da se takmiče u tri discipline: trci zadovoljstva, polumaratonu i maratonu, a biće održane i trka na 10 kilometara, štafetni polumaraton. Start maratona (42,2 kilometra) i polumaratona (21,1 kilometar) je u 9 sati na raskrsnici Bulevara kralja Aleksandra i Resavske ulice, najavljeno je iz Sekretarijata za poslove odbrane, vanrednih situacija i koordinaciju.

Sve to menja trase brojnih linija gradskog prevoza i zatvara dobar deo grada.

Trasa maratona

Trasa maratona je: Bulevar kralja Aleksandra – Beogradska – Slavija – Nemanjina – Balkanska – Gavrila Principa – Brankova – Bulevar Nikole Tesle – Džona Kenedija – Bulevar Mihajla Pupina – Bulevar umetnosti – Bulevar Milutina Milankovića – Antifašističke borbe – Most na Adi – Antifašističke borbe – Bulevar Milutina Milankovića – Milentija Popovića – Bulevar Mihajla Pupina – Bulevar Nikole Tesle – Karađorđeva – Glavna – Bežanijska – Tošin bunar – Pariske komune – Bulevar maršala Tolbuhina – Otona Župančiča – Narodnih heroja – Bulevar Milutina Milankovića – Tošin bunar – Zemunska – Vojvođanska – Dr Ivana Ribara – Jurija Gagarina – Dušana Vukasovića – Evropska – Gandijeva – Jurija Gagarina – Omladinskih brigada – Đorđa Stanojevića – Bulevar Crvene armije – Jurija Gagarina – Bulevar Milutina Milankovića – Milentija Popovića – Bulevar Mihajla Pupina – Brankova – Kraljice Natalije – Kneza Miloša – Kralja Milana – Terazije. Cilj je ispred hotela „Moskva”.

Trasa polumaratona je: Bulevar kralja Aleksandra – Beogradska – Slavija – Nemanjina – Balkanska – Gavrila Principa – Brankova – Bulevar Nikole Tesle – Džona Kenedija – Bulevar Mihajla Pupina – Bulevar umetnosti – Bulevar Milutina Milankovića – Antifašističke borbe – Most na Adi – Antifašističke borbe – Bulevar Milutina Milankovića – Milentija Popovića – Bulevar Mihajla Pupina – Brankova – Kraljice Natalije – Kneza Miloša – Kralja Milana – Terazije. Cilj je ispred hotela „Moskva”.

Start trke štafetni polumaraton je u 9 sati, zajedno sa svim ostalim učesnicima polumaratona i maratona, na raskrsnici Bulevara kralja Aleksandra i Resavske ulice. Trči se ulicama polumaratonske trase.

Start trke na 10 kilometara je u 10 sati na raskrsnici Bulevara kralja Aleksandra i Kneza Miloša. Trči se trasom: Bulevar kralja Aleksandra – Beogradska – Slavija – Nemanjina – Balkanska – Gavrila Principa – Brankova – Brankov most – Bulevar Nikole Tesle – okret – Bulevar Nikole Tesle – Ušće – Bulevar Mihajla Pupina – Brankov most – Brankova – Kraljice Natalije – Kneza Miloša – Kralja Milana – Terazije. Cilj je ispred hotela „Moskva”.

Građani mogu da učestvuju i u Trci zadovoljstva, čija je dužina 2,3 kilometra, a koja počinje u 10.15 časova na raskrsnici Bulevara kralja Aleksandra i Resavske ulice. Trči se sledećom trasom: Bulevar kralja Aleksandra – Beogradska – Trg Slavija – Kralja Milana. Cilj je na Terazijama. Trka je manifestacionog karaktera, bez pobednika i plasmana. Pravo učešća imaju svi koji to žele.

Građani već od večeras da izmeste svoja vozila!

Zbog poštovanja bezbednosnih protokola i potreba organizacije manifestacije, neće biti dozvoljeno parkiranje na trasi maratona.

Iz ovog sekretarijata apeluju na sugrađane da od večeras, od 22 časa do nedelje, 23. aprila, do 14 časova izmeste svoja vozila sa trase maratona kako bi bili ispunjeni neophodni uslovi za nesmetan prolaz trkača. Ukoliko vlasnici ne izmeste svoja vozila sa trase maratona do naznačenog termina, vozila će biti uklonjena.

Takođe, za parkiranje, osim za vozila koja su u funkciji održavanja maratona, biće zatvoreno parkiralište na Trgu Nikole Pašića od 22. aprila, od 6 sati do 23. aprila, do 18 časova.

Gde je sve obustavljen saobraćaj: Detaljan spisak ulica

Tokom održavanja 36. Beogradskog maratona doći će do izmene režima i obustave saobraćaja na beogradskim ulicama predviđenim trasama maratona, kao i u ulicama na prilazima trasi, prema sledećem rasporedu:

– od 22. aprila, od 22 časa do 23. aprila, do 18 časova obustavlja se motorni saobraćaj i uklanjaju sva vozila koja nisu u funkciji organizacije maratona u ulicama: Kolarčevoj, Terazije, Kralja Milana, kao i delu Trga Nikole Pašića prema Terazijama, Prizrenskoj ulici i delu Balkanske ulice (od Prizrenske do Kraljice Natalije);

– 23. aprila, od 00.00 do 11 časova obustavlja se saobraćaj svih vozila u Dečanskoj ulici (na delu od Nušićeve ulice do Trga Nikole Pašića), na Trgu Nikole Pašića, u Bulevaru kralja Aleksandra (od Ulice kneza Miloša do Beogradske ulice), u Dragoslava Jovanovića, Vlajkovićevoj (od Kosovske do Dečanske), Svetozara Markovića (od Nemanjine do Bulevara kralja Aleksandra), Desanke Maksimović, Resavskoj (od Krunske do Bulevara kralja Aleksandra), kao i na svim prilazima trasi, uključujući i delove trase koji su ranije zatvoreni iz organizacionih razloga;

– 23. aprila, od 7 do 15 časova obustavlja se motorni saobraćaj i uklanjaju sva vozila koja nisu u funkciji održavanja maratona u Ulici kraljice Natalije;

– 23. aprila, od 8 do 10.30 časova obustavlja se motorni saobraćaj u Takovskoj ulici (od Svetogorske do Ulice kneza Miloša) i u Kneza Miloša (od Takovske do Nemanjine ulice). U Ulici kneza Miloša, na delu od Bulevara kralja Aleksandra do Ulice admirala Geprata (smer ka Nemanjinoj ulici), ostaje zatvoren saobraćaj do 17 časova, kao i na svim prilazima trasi, uključujući i delove trase koji su ranije zatvoreni iz organizacionih razloga;

– 23. aprila, od 08.30 do 15 časova obustavlja se motorni saobraćaj na trasi maratona: Bulevar kralja Aleksandra – Beogradska – Slavija – Nemanjina – Balkanska – Gavrila Principa – Pop Lukina – Brankov most – Bulevar Mihajla Pupina – Bulevar Nikole Tesle – Džona Kenedija – Bulevar umetnosti – Bulevar Milutina Milankovića – Antifašističke borbe – Most na Adi (sa kružnim tokom) – Milentija Popovića – Karađorđev trg – Karađorđeva – Glavna – Bežanijska – Tošin bunar – Pariske komune – Bulevar Maršala Tolbuhina – Otona Župančiča – Narodnih heroja – Zemunska – Vojvođanska – Dr Ivana Ribara – Jurija Gagarina (kolovozna traka za smer ka Ulici dr Ivana Ribara, na delu od Bulevara Milutina Milankovića do Ulice Dušana Vukasovića) – Dušana Vukasovića – Evropska (od Dušana Vukasovića do Gandijeve) – Gandijeva (od Evropske do Jurija Gagarina) – Omladinskih brigada – Đorđa Stanojevića – Bulevar Crvene armije – Kraljice Natalije, kao i svi prilazi stazi uključujići i delove staze koji su ranije zatvoreni iz organizacionih razloga. Zatvaranja za saobraćaj se vrše u skladu sa dinamikom prolaska takmičara;

– 23. aprila, do 8.30 časova uklanjaju se sva vozila koja nisu u funkciji održavanja manifestacije u ulicama: Balkanskoj (od Nemanjine do Gavrila Principa), Džona Kenedija – desna strana (od Bulevara Nikole Tesle do Bulevara Mihajla Pupina), u Bulevaru umetnosti – slepi deo (od Bulevara Milutina Milankovića do pruge), Bežanijskoj, Maršala Tolbuhina (Goce Delčeva) – desna strana (od Pariske do Otona Župančiča), Otona Župančiča (od Maršala Tolbuhina do Narodnih heroja), Dušana Vukasovića – desna strana (od Jurija Gagarina do Evropske), Evropskoj – desna strana (od Dušana Vukasovića do Gandijeve), Gandijevoj – desna strana (od Evropske do Jurija Gagarina), Đorđa Stanojevića – desna strana (od Omladinskih brigada do Bulevara Crvene armije);

– 23. aprila, od 9 do 15 časova obustavljaju se za motorni saobraćaj prilazne rampe Mostu na Adi sa novobeogradske strane, kao i prilazne rampe Mostu na Adi i kružnom toku sa beogradske strane.

Takođe, za potrebe održavanja 36. Beogradskog maratona biće zauzet deo javne saobraćajne površine na Terazijama kod Terazijske česme (za potrebe zone cilja) i na Trgu Nikole Pašića (za potrebe zone starta), od 21. aprila, od 6 časova do 23. aprila, do 18 časova, navodi se u saopštenju.

Izmene u linijama gradskog prevoza

Sekretarijat za javni prevoz saopštio je kako će biti organizovan rad linija javnog gradskog prevoza za vreme održavanja 36. Beogradskog maratona, u nedelju, 23. aprila.

Tramvajske linije

Linija 2: Od prvih jutarnjih polazaka do 8 časova linija radi u redovnom režimu. Od 8 časova do 11 časova, vozila iz pravca Pristaništa se upućuju na Gospodarsku mehanu (spoljni krug) i na Omladinski stadion (unutrašnji krug). Linija će u tom periodu raditi na potezu Omladinski stadion - Dorćol - Pristanište - Gospodarska mehana. Od 11 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Linija 6: Od prvih jutarnjih polazaka do 12 časova linija neće saobraćati (vozila se uključuju iz depoa na Dorćolu). Od 12 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Linija 7: Od prvih jutarnjih polazaka do 8 linija radi na potezu: Blok 45 – Trg Slavija - Ustanička. Od 8 -11 časova, vozila u oba smera saobraćaju preko Dorćola. Nakon uspostavljanja saobraćaja preko Trga Slavija (oko 11.00) do 12.00 vozila će saobraćati na potezu: Blok 45 – Trg Slavija – Ustanička uz povremene zastoje na Novom Beogradu (u zoni presecanja trase maratona).

Od 12 do kraja rada (nakon uspostavljanja saobraćaja kroz Resavsku) linija radi na redovnoj trasi, uz moguće povremene zastoje do 13:30 časova na trasi koju preseca maraton (na N.Beogradu). Od 13.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Linija 9: Od prvih jutarnjih polazaka do 8 i od 11 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu: Blok 45 - Trg Slavija - Banjica. Od 8 -11 časova, vozila iz pravca Banjice će saobraćati na relaciji Banjica – Autokomanda, a iz pravca Novog Beograda na relaciji Blok 45 – Gospodarska Mehana.

Od 11 (nakon uspostavljanja saobraćaja preko Trga Slavija i Nemanjine) do 13.30 linija radi na redovnoj trasi uz povremene zastoje na trasi do 13.30 časova koju preseca maraton (na Novom Beogradu).

Linija 10: Od prvih jutarnjih polazaka do 8 časova linija radi u redovnom režimu. Od 8 -11 časova vozila iz pravca Dorćola se upućuju na Omladinski stadion, a vozila iz pravca Banjice rade na relaciji Banjica-Autokomanda. Od 11 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Linija 11 i 13: Od prvih jutarnjih polazaka do 13.30 časova linije rade na redovnoj trasi uz povremene zastoje na trasi koju preseca maraton. Od 13.30 časova časova do kraja rada, linije rade u redovnom režimu.

Linija 12: Od prvih jutarnjih polazaka do 8 časova linija radi preko Trga Slavija. Od 8 - 1 časova linija radi na potezu Omladinski stadion - Dorćol - Pristanište - Banovo brdo.

Nakon uspostavljanja saobraćaja preko Trga Slavija i Nemanjine ulice (oko 11) do 12 vozila će saobraćati preko trga Slavija (Omladinski stadion – Trg Slavija – Banovo brdo). Od 12 do kraja rada (nakon uspostavljanja saobraćaja kroz Resavsku licu) linija radi u redovnom režimu.

Linija 14: Od prvih jutarnjih polazaka do 8 časova linija radi u redovnom režimu. Od 8 - 11 časova, vozila iz pravca Ustaničke saobraćaju do Omladinskog stadiona, a iz pravca Banjice rade na relaciji Banjica - Autokomanda. Od 11 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Trolejbuske linije

Linije 19 i 22: Od prvih jutarnjih polazaka do 9 linije rade u redovnom režimu (od Trga Slavija do Kruševačke i Konjarnika). Od 9 do 11 časova vozila čekaju u ulici Vojislava Ilića prolazak učesnika preko Trga Slavija.

Linija 29: Od prvih jutarnjih polazaka do 9 i od 11 do 17 časova linija radi na relaciji Trg Slavija – Medaković 3. Od 9 do 11 časova vozila čekaju u ulici Vojislava Ilića prolazak česnika preko Trga Slavija. Od 17 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Linije 40 i 41: Od prvih jutarnjih polazaka do 16 časova umesto trolejbusa sa linija 40 i 41 će raditi autobusi na relaciji Admirala Geprata – Banjica 2 sa oznakom 41A.

Trasa linije 41A se, od Banjice 2 do Mostara, poklapa sa trasom trolejbuske linije 41, odakle će do Admirala Geprata saobraćati: Mostarska petlja, Savska, Drinska, Sarajevska, Hajduk Veljkov venac i Balkanska ulica do Admirala Geprata, a u suprotnom smeru (ka Banjici 2) trasom linije br.41.

U periodu od 8 – 11.30 časova, vozila saobraćaju: Sarajevska – Hajduk Veljkov venac – Nemanjina – Savska – Mostarska petlja – Bulevar vojvode Putnika i dalje redovnom trasom ka Banjici 2.

Od 16 časova linija 41A se ukida, a na linijama 40 i 41 se uspostavlja redovan trolejbuski saobraćaj.

Autobuske linije

Linija EKO 1: Od prvih jutarnjih polazaka do 14.30 časova, linija neće raditi. Od 14.30 do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Linija EKO 2: Od prvih jutarnjih polazaka do 17.00 časova, linija neće raditi. Od 17 do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Linija 15: Od prvih jutarnjih polazaka do 8 časova linija radi u redovnom režimu. Od 8 časova, vozila sa terminusa Zemun /Novi grad/ i Zeleni venac se upućuju u garažu. Od 14.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Linija 16: Od prvih jutarnjih polazaka do 8 časova linija radi u redovnom režimu. Od 8 do 14.30 časova linija će saobraćati na relaciji: Trg Republike-Karaburma 2.

Napomena: U slučaju da u periodu 8 – 14.30 časova, policija zabrani prolaz autobusa ka Trgu Republike, vozila sa linije 16 će biti preusmerena iz Bulevara despota Stefana desno u ulicu Džordža Vašingtona i dalje ka Dorćolu kao linija 26, gde će se izvršiti promenu smera kretanja. Od 14.30 časova do kraja rada linija radi u redovnom režimu.

Linija 17: Od prvih jutarnjih polazaka do 8.30 časova linija radi u redovnom režimu. Od 08.30 do 12.30 časova, linija na relaciji Konjarnik-Zemun /Gornji grad/ saobraća sledećom trasom: Ustanička - auto put Beograd - Šid - auto put za Novi Sad - Solunska - Kupreška - Krajiška - Geteova - Prvomajska (u povratku Pazovački put, Prvomajska) - Gornjogradska - Ugrinovačka - Novogradska (Dobrovoljačka) - Cara Dušana - Zemun /Gornji grad/.

Od 12.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Ogroman broj linija se menja

Linija 18: Od prvih jutarnjih polazaka do 8.30 časova linija radi u redovnom režimu (radi u skladu sa izmenom režima u ulici Braće Jerković (Voždovac). Od 08.30 do 12.30 časova linija radi na potezu Zemun (Bačka) - Medaković 3 sledećom trasom: Zemun Bačka - (Prvomajska - Pazovački put u smeru ka Medakoviću) (Prvomajska u smeru ka Bačkoj) – Geteova – Krajiška – Kupreška - Solunska - auto put za Novi Sad, auto put Beograd – Šid i dalje redovnom trasom ka Medakoviću 3.

Od 12.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Linija 21A: Od prvih jutarnjih polazaka do 08.30 časova linija radi u redovnom režimu. Od 08.30 do 11.00 časova, linija čeka u Makenzijevoj ulici prolazak učesnika preko Trga Slavija.

Linija 23: Od prvih jutarnjih polazaka do 8 časova, linija radi u redovnom režimu. Od 8 do 14.30 časova, linija se deli na dva dela, i to: 23A: Karaburma 2 – 27.marta. Trasa linije: redovnom trasom do Takovske - levo u 27. marta – Starine Novaka – Cvijićeva – Bulevar despota Stefana i dalje redovno ka Karaburmi 2.

23B: Admirala Geprata–Vidikovac. Trasa linije u periodu od 8 do 11 časova: redovnom trasom do Mostarske petlje - Savska - Sarajevska - Hajduk Veljkov venac - Nemanjina - Savska - Mostarska petlja i dalje redovnom trasom ka Vidikovcu.

Trasa linije u periodu od 11 do 14.30 časova: redovnom trasom do Mostarske petlje - Savska - Sarajevska - Hajduk Veljkov venac - Balkanska - Admirala Geprata i dalje redovnom trasom ka Vidikovcu.

Od 13.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Linija 24: Od prvih jutarnjih polazaka do 11 časova, linija će raditi na potezu Trg Republike - Dorćol (SRC „Milan Muškatirović“). Od 11 do 17 časova, linija radi na potezu Dorćol (SRC „Milan Muškatirović“) - Neimar i vozila saobraćaju Makedonskom - Dečanskom i Bulevarom kralja Aleksandra, u oba smera. Od 17 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Linija 26: Od prvih jutarnjih polazaka do 11 časova, linija radi na potezu Braće Jerković – Vukov spomenik-Dorćol (Dunavska).

Trasa linije: Braće Jerković- redovnom trasom do Vukovog spomenika - (Ruzveltova - Bulevar kralja Aleksandra u smeru ka periferiji) - Kraljice Marije - 27. Marta – Džordža Vašingtona - Cara Dušana i dalje redovnom trasom.

Od 11 do 17 časova linija radi na potezu Dorćol (Dunavska)–Braće Jerković i saobraća Makedonskom - Dečanskom i Bulevarom kralja Aleksandra, u oba smera. Od 17 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Linija 27: Od prvih jutarnjih polazaka do 11 časova, linija od Mirijeva do Kraljice Marije ide redovnom trasom, a zatim ulicama: Kraljice Marije - 27.marta - Džordža Vašingtona - Bulevar despota Stefana - Trg Republike. Vozila primaju putnike u zoni tramvajskih stajališta.

Od 11 - 17 časova, linija od Mirijeva do Trga Nikole Pašića radi u redovnom režimu, a zatim Dečanskom i Makedonskom u oba smera. Od 17 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Linije 27E i 35: Od prvih jutarnjih polazaka do 8 časova, linije rade u redovnom režimu. Od 8 - 14.30 časova linija će umesto do terminusa Novi Beograd /Blok 20/ saobraćati do terminusa Trg Republike.

Napomena: U slučaju da u periodu 8 – 14.30 časova, policija zabrani prolaz autobusa ka Trgu Republike, vozila sa linija 27E i 35 će biti preusmerena iz Bulevara despota Stefana desno u ulicu Džordža Vašingtona i dalje ka Dorćolu kao linija 26, gde će se izvršiti promenu smera kretanja. Od 14.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Linija 31: Od prvih jutarnjih polazaka do 17 časova, linija saobraća na potezu Trg Slavija - Konjarnik. Od 8 – 11 časova, linija saobraća do terminusa Birčaninova i to: Bulevar oslobođenja - Tiršova – Katićeva - Birčaninova. Od 17 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Linija 36: Od prvih jutarnjih polazaka do 8 časova, linija radi u redovnom režimu. Od 8 - 11 časova linija saobraća na relaciji Beograd na vodi - Železnička stanica Beograd centar - Birčaninova. Vozila sa pomenute linije smer kretanja menjaju sistemom sledećih ulica: Bulevar oslobođenja – Tiršova - Katićeva -Birčaninova. Od 11 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Linija 37: Od prvih jutarnjih polazaka do 8 časova, autobusi saobraćaju izmenjenom trasom: Kneza Miloša - Takovska - Džordža Vašingtona - Cara Dušana – Francuska - dalje redovnom trasom ka terminusu Pančevački most. Od 8 – 11.30 časova, linija se deli na dva dela: 37A – Nemanjina - Kneževac, sledećom trasom: redovnom trasom do Mostarske petlje – Drinska – Sarajevska – Hajduk Veljkov venac – Nemanjina – Savska – Mostarska petlja i dalje redovnom trasom do Kneževca. 37B – Trg Republike – Pančevački most, redovnom trasom do Francuske – Trg republike – Bulevar despota Stefana – Braće Jugovića i dalje redovno do Pančevačkog mosta.

Od 11.30 časova do 14.30 časova u smeru ka Kneževcu linija radi na relaciji Pančevački most – Poenkareova – Cvijićeva – Starine Novaka – Beogradska – Trg Slavija – Nemanjina – Kneza Miloša i dalje redovnom trasom, a u smeru ka Pančevačkom mostu linija radi u redovnom režimu.

Od 14.30 časova do 17 časova linija u oba smera saobraća na trasi Trg republike – Makedonska – Dečanska – Trg Nikole Pašića i dalje redovno. Od 17 časova do kraja rada linija radi u redovnom režimu.

Linije 30, 33, 39, 42, 47, 48, 59, 401 i 402: Od prvih jutarnjih polazaka do 8 časova, linije rade u redovnom režimu (linija br. 47 radi u skladu sa izmenom režima u ulici Slavka Miljkovića (Resnik)). Od 8 do 11 časova linije menjaju trasu do Birčaninove na sledeći način: Bulevar oslobođenja –Tiršova - Katićeva - Birčaninova.

Vozila sa linija 33 i 48, koja posle 8 časova dođu na terminus Pančevački most, u saobraćaj se uključuju posle 11.00 časova. Od 11 časova do kraja rada, linije rade u redovnom režimu.

Linija 44: Od prvih jutarnjih polazaka do 8 časova, autobusi saobraćaju delimično izmenjenom trasom: Kneza Miloša - Takovska - Džordža Vašingtona - Cara Dušana – Francuska- dalje redovnom trasom ka terminusu Dunav stanica. Od 8 – 11.30 časova, linija se deli na dva dela: 44A - Nemanjina - Senjak, sledećom trasom: redovnom trasom do Mostarske petlje – Drinska – Sarajevska – Hajduk Veljkov venac – Nemanjina – Savska – Mostarska petlja – Bulevar vojvode Putnika i dalje redovnom trasom do Senjaka. 44B – Trg Republike – Pančevački most, redovnom trasom do Francuske – Trg republike – Bulevar despota Stefana – Braće Jugovića i dalje redovno do Pančevačkog mosta.

Od 11.30 časova do 14.30 časova u smeru ka Senjaku linija radi na relaciji Dunav stanica – Poenkareova – Cvijićeva – Starine Novaka – Beogradska – Trg Slavija – Nemanjina – Kneza Miloša i dalje redovnom trasom, a u smeru ka Dunav stanici linija radi u redovnom režimu.

Od 13.30 časova do 17 časova linija u oba smera saobraća na trasi Trg republike – Makedonska – Dečanska – Trg Nikole Pašića i dalje redovno. Od 17 časova do kraja rada linija radi u redovnom režimu.

Linija 45: Od prvih jutarnjih polazaka do 8.30 časova i od 13.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu. Od 08.30 časova, vozila sa terminusa Zemun /Novi grad/ i Bloka 44 se upućuju u garažu do 13.30 časova.

Linije 52, 53 i 56: Od prvih jutarnjih polazaka do 8 časova linije saobraćaju redovnom trasom do Mostarske petlje – Drinska – Sarajevska – Hajduk Veljkov venac – Balkanska – Admirala Geprata – Kneza Miloša i dalje redovnom trasom ka periferiji.

Od 8 do 11.30 linije saobraćaju redovnom trasom do Mostarske petlje – Drinska – Sarajevska – Hajduk Veljkov venac – Nemanjina – Savska – Mostarska petlja i dalje redovnom trasom do perifernih terminusa.

Od 11.30 do 14.30 časova linije saobraćaju redovnom trasom do Mostarske petlje – Drinska – Sarajevska – Hajduk Veljkov venac – Balkanska - Admirala Geprata – Kneza Miloša i dalje redovnom trasom ka periferiji. Od 14.30 časova do kraja rada, linije radi u redovnom režimu.

Linija 58: Od prvih jutarnjih polazaka do 10.30 časova linija radi na relaciji: Beograd na vodi – Novi Železnik trasom: Beograd na vodi – Nikolaja Kravcova – Savska – Mostarska petlja i dalje redovnom trasom.

Od 10.30 do 14.30 časova u smeru ka Železniku linija saobraća na trasi: Cvijićeva – Starine Novaka – Trg Slavija – Nemanjina – Kneza Miloša i dalje redovno, a u smeru ka Pančevačkom mostu redovno. Od 14.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Linija 60 i 60L: Od prvih jutarnjih polazaka do 14.30 časova, linija neće raditi. Od 14.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Linija 65: Od prvih jutarnjih polazaka do 8 časova, linija radi u redovnom režimu. Od 8 do 11 časova, linija se deli na dva dela: 65A /Novo bežanijsko groblje – Sava centar/ i 65B (Zvezdara 2 – Dorćol /Dunavska/).

Trasa linije 65A: Novo bežanijsko groblje - Marka Čelebonovića - Partizanske avijacije, izlaz na auto-put Beograd – Šid, auto-putem do Sava centra, gde se okreće ispod petlje polukružno kroz razdelno ostrvo.

Trasa linije 65B: redovnom trasom linije 65 do ulice Kraljice Marije – 27. marta – Džordža Vašingtona – Cara Dušana – (Tadeuša Košćuška u smeru ka terminusu Dorćol /Dunavska/) – (Dubrovačka u smeru ka Zvezdari) – Dunsavska – Dorćol /Dunavska/.

Od 11 do 14.30 časova, vozila saobraćaju sledećim ulicama: Marka Čelebonović - Partizanske avijacije - izlaz na auto-put - auto-putem do Mostarske petlje - Kneza Miloša – Nemanjina - Trg Slavija - Beogradska - Starine Novaka - Kraljice Marije -Ruzveltova i dalje redovnom trasom. Od 14.30 časova do kraja rada, linije rade u redovnom režimu.

Linije 67 i 68: Od prvih jutarnjih polazaka do 8 časova, linije rade u redovnom režimu. Od 8 časova vozila se upućuju u garažu, gde čekaju do 14.30 časova. Od 14.30 časova do kraja rada, linije rade u redovnom režimu.

Linija 70: Od prvih jutarnjih polazaka do 8 časova, linija radi u redovnom režimu. Od 8 do 13 časova, časova linija saobraća redovno do petlje redovno do Marka Čelebonovića – Partizanske avijacije – petlja 11.april, auto-put Beograd – Niš i dalje redovnom trasom. Od 13 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Linije 71, 76 i 82: Od prvih jutarnjih polazaka do 8 časova, linije rade u redovnom režimu. Od 8 časova vozila se upućuju u garažu, gde čekaju do 14.30 časova. Od 14.30 časova do kraja rada, linije rade u redovnom režimu.

Linija 72: Od prvih jutarnjih polazaka do 8 časova, linija radi u redovnom režimu. Od 8 do 14.30 časova linija saobraća na relaciji Blok 45 - Aerodrom „Nikola Tesla“. Do terminusa Blok 45 dolazi ulicama Surčinska i Dr Ivana Ribara. Od 14.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Linija 73: Od prvih jutarnjih polazaka do 8.30 časova i od 13.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Od 8.30-13.30 časova, linija radi na potezu Batajnica - Blok 45, s tim što će saobraćati izmenjenom trasama na delu od Pupinovog mosta do Bloka 45 ulicama: Autoput za Novi Sad - Marka Čelebonovića - dr Huga Klajna - Nedeljka Gvozdenovića - Surčinska - Dr Ivana Ribara - Blok 45.

Linija 74: Od prvih jutarnjih polazaka do 8 časova linija radi na redovnoj trasi do ulice Kneza Miloša, zatim Nemanjina – Trg Slavija – Beogradska – Bulevar kralja Aleksandra i dalje redovnom trasom. U periodu od 8 do 11.30 časova, linija se deli na dva dela: 74A Bežanijska kosa – auto-putem do Sava Centar i 74B Mirijevo 3 – Vukov spomenik. U periodu od 11.30 do 14.30 časova, linija radi na relaciji Bežanijska kosa - Mirijevo 3, sledećom trasom: Bežanijska kosa - redovnom trasom do autoputa isključenje za Bežanijsku kosu kod SRC „11. april“ - autoput - Mostarska petlja – Kneza Miloša - Nemanjina – Trg Slavija - Beogradska - Bulevar kralja Aleksandra i dalje redovnom trasom.

Od 12.00 časova po puštanju u saobraćaj Resavske ulice linija će u smeru ka Mirijevu saobraćati Resavskom ulicom. Od 14.30 časova linija radi u redovnom režimu.

Linija 75: Od prvih jutarnjih polazaka do 8 časova, linija radi u redovnom režimu. Od 8 do 14.30 časova, linija radi na relaciji: Bežanijska kosa - Sava centar, sledećom trasom: Bežanijska kosa - redovnom trasom do autoputa– autoput za Niš - Sava centar, gde se okreće ispod petlje polukružno kroz razdelno ostrvo. Od 14.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Linija 77: Od prvih jutarnjih polazaka do 8 časova, linija radi u redovnom režimu. Od 8 do 11.30 časova, linija se deli na dva dela: 77A /Bežanijska kosa (Bolnica) – Sava centar/ i 77B (Zvezdara – Dorćol /Dunavska/). Trasa linije 77A: Bežanijska kosa (Bolnica) - Stari put Beograd – Zagreb – petlja „11. April“, auto-putem do Sava centra, gde se okreće ispod petlje polukružno kroz razdelno ostrvo.

Trasa linije 77B: Zvezdara - Čingrijina – Dimitrija Tucovića – Cvijićeva – Starine Novaka - 27. marta – Džordža Vašingtona – Cara Dušana - (Tadeuša Košćuška u smeru ka terminusu Dorćol /Dunavska/) – (Dubrovačka u smeru ka Zvezdari) – Dunavska – Dorćol /Dunavska/.

Od 11.30 do 14.30 časova, vozila saobraćaju ulicom Stari put Beograd - Zagreb, petlja „11. April“- auto put - Mostarska petlja - Kneza Miloša - Nemanjina - Trg Slavija - Beogradska - Starine Novaka i dalje redovnom trasom. Od 14:30 časova linija radi u redovnom režimu.

Linija 78: Od prvih jutarnjih polazaka do 8 časova, linija radi u redovnom režimu. Od 8 do 14.30 časova vozila saobraćaju sledećom trasom: Zemun /Novi grad/ - Kupreška - Solunska - autoput za Novi Sad, autoput Beograd – Šid do Autokomande i dalje redovnom trasom ka Banjici. Od 14.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Linije 81 i 81L: Od prvih jutarnjih polazaka do 8 časova linija radi u redovnom režimu (radi u skladu sa izmenom režima u ulici Pavla Vuisića (Zemun)). Od 8 do 12.45 linije saobraćaju na relaciji Altina 1 -Zemun (Bačka), sledećom trasom: Ugrinovački put (Dobanovački put) - izlaz na autoput za Novi Sad – Ugrinovačka – Zemun (Bačka). Od 12.45 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Linija 83: Od prvih jutarnjih polazaka do 8 časova i od 14.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu. Od 8 časova vozila sa terminusa Zemun (Bačka) i Crveni krst se upućuju u garažu do 14.30 časova.

Linija 84: Od prvih jutarnjih polazaka do 8 časova, linija radi u redovnom režimu. Od 8 -14.30 časova, linija radi na potezu: Nova Galenika - Sava centar, sledećom trasom: Cara Dušana - Dobrovoljačka (Novogradska) - Ugrinovačka - Gornjogradska - (Prvomajska - Pazovački put u smeru ka Bloku 20) - (Prvomajska u smeru ka Novoj Galenici) - Geteova - Krajiška - Kupreška - Solunska - auto-put za Novi Sad - auto-put Beograd – Šid do Sava centra (okreću polukružno ispod petlje u Vladimira Popovića kroz razdelno ostrvo).

Linija 85: Od prvih jutarnjih polazaka do 8 časova, radi u redovnom režimu. Od 8 do 13.30 časova, na delu od Radničke ulice do Pupinovog mosta u oba smera, linija radi na sledeći način: Bulevar vojvode Mišića - Gazela - Bulevar Arsenija Čarnojevića - auto-putem Beograd – Šid - auto put za Novi Sad - Ugrinovačka – Banatska i dalje redovnom traso. Od 13.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Linija 88: Od prvih jutarnjih polazaka do 8 časova, linija radi u redovnom režimu. Od 8 do 12.30 časova linija radi na potezu Železnik - Sava centar, sledećom trasom: Železnik - redovnom trasom auto-putem do Sava centra - Vladimira Popovića,gde se okreće ispod petlje polukružno kroz razdelno ostrvo. Od 12.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Linija 89: Od prvih jutarnjih polazaka do 8.30 časova, linija radi u redovnom režimu. Od 08.30 do 13.30 časova u oba smera, linija radi na sledeći način: Vidikovac – redovna trasa do Mosta na Adi- Bulevar vojvode Mišića – Most Gazela - autoput Beograd – Šid - isključenje za Bežanijsku kosu - Partizanske avijacije - Marka Čelebonovića - dr Huga Klajna - Nedeljka Gvozdenovića - Surčinska - dr Ivana Ribara i dalje redovnom trasom do Bloka 72. Od 13.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Linija 94: Od prvih jutarnjih polazaka do 8.30 časova, linija radi u redovnom režimu (linija br. 94 radi u skladu sa izmenom režima u ulici Slavka Miljkovića (Resnik)). Od 08.30 do 13.30 časova, u oba smera linija radi na sledeći način: Resnik – redovna trasa do Mosta na Adi - Bulevar vojvode Mišića - most Gazela - auto put Beograd – Šid - isključenje za Bežanijsku kosu - Partizanske Avijacije - Marka Čelebonovića - dr Huga Klajna - Nedeljka Gvozdenovića - Surčinska - dr Ivana Ribara – Blok 45. Od 13.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Linija 95: Od prvih jutarnjih polazaka do 8 časova, linija radi u redovnom režimu. Od 8 do 14.30 časova linija radi na potezu Trg Republike - Borča 3.

Napomena: U slučaju da u periodu 08.00 do 14.30 časova, policija zabrani prolaz autobusa ka Trgu Republike, vozila sa linije 95 će biti preusmerena iz Bulevara despota Stefana desno u ulicu Džordža Vašingtona i dalje ka Dorćolu kao linija 26, gde će se izvršiti promenu smera kretanja. Od 14.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Linija 601: Od prvih jutarnjih polazaka do 9 časova, linija radi u redovnom režimu. Od 09.00 do 13.30 časova, linija saobraća izmenjenom trasom i to: Surčinska – Nedeljka Gvozdenovića - dr Huga Klajna - Marka Čelebonovića - Partizanske avijacije - izlaz na auto-put Beograd – Šid - Mostarska petlja - Savska – Savski trg – Karađorđeva – Zemunski put – Bulevar Vudroa Vilsona - Beograd na vodi. Od 13.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Linija 602: Od prvih jutarnjih polazaka do 9 časova i od 13.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Od 9 do 13.30 časova vozila saobraćaju sledećom trasom: SRC „Surčin”; - redovna trasa do kružnog toka u Vojvođanskoj - dr Ivana Ribara - Blok 45.

Linije 607, 612, 613 i 711: Od prvih jutarnjih polazaka do 08.30 časova, linije rade u redovnom režimu. Od 08.30 do 13.30 časova, linije će umesto do terminusa Novi Beograd „Paviljoni“ saobraćati na skraćenoj trasi do terminusa „Novo Bežanijsko groblje“, sledećom trasom: autoput Beograd - Šid -autoput za Novi Sad - Marka Čelebonovića - Novo Bežanijsko groblje. Od 13.30 časova do kraja rada, linije rade u redovnom režimu.

Linija 610: Od prvih jutarnjih polazaka do 08.30 časova, linija radi u redovnom režimu. Od 08.30 časova do 13.30 časova linija radi na relaciji: Jakovo - Bežanijska kosa (okretnica linija 74 i 75) sledećom trasom: Surčinska – Nedeljka Gvozdenovića – terminus Bežanijska kosa. Od 13.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Linija 611: Od prvih jutarnjih polazaka do 08.30 časova, linija radi u redovnom režimu. Od 08.30 do 13.30 časova, linija radi na potezu Dobanovci - Sava centar, sledećom trasom: auto-putem do Sava centra - Vladimira Popovića, gde se okreće ispod petlje polukružno kroz razdelno ostrvo. Od 13.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Linije 703, 705 i 706E: Od prvih jutarnjih polazaka do 09.30 časova i od 13.30 časova do kraja rada, linije rade u redovnom režimu. Od 09.30 do 13.30 časova, linije rade na potezu Zemun /Bačka/ - periferni terminusi sledećom trasom: Zemun /Bačka/ - Ugrinovačka - (Novogradska u smeru ka Batajnici) – (Dobrovoljačka u smeru ka terminusu Bačka) i dalje redovnom trasom.

Linije 704 i 706: Od prvih jutarnjih polazaka do 08.30 časova i od 14.30 do kraja rada, linije rade u redovnom režimu. Od 08.30 do 14.30 časova, linije rade na relaciji Blok 20 - periferni terminusi, i to na delu od Bloka 20 do Pupinovog mosta sledećom trasom: Blok 20 - Vladimira Popovića - autoput Beograd - Šid – auto put za Novi Sad - Ugrinovačka – Banatska - Cara Dušana i dalje redovnim trasama.

Linija 707: Od prvih jutarnjih polazaka do 08.30 časova i od 14.30 do kraja rada, linija radi u redovnom režimu. Od 08.30 do 14.30 časova, linija radi na relaciji Blok 20 - Zemun polje sledećom trasom: Blok 20 - Vladimira Popovića - autoput Beograd – Šid - auto put za Novi Sad - Dobanovački put - Ugrinovački put i dalje redovnom trasom.

Linija 708: Od prvih jutarnjih polazaka do 08.30 časova i od 13.30 do kraja rada, linija radi u redovnom režimu (radi u skladu sa izmenom režima u ulici Isidora Stojanovića (Zemun)). Od 08.30 do 13.30 časova, linija radi na relaciji Zemun polje - Novo Bežanijsko groblje sledećom trasom: autoput za Novi Sad - Marka Čelebonovića - Novo Bežanijsko groblje.

Linija 860MV: Od prvih jutarnjih polazaka do 9 časova, linija radi u redovnom režimu. Od 09.00 do 13.30 časova, linija saobraća izmenjenom trasom i to: Auto-put „Miloš Veliki“ – kružni tok Vojvođanska, Dr Ivana Ribara i Surčinska - Surčinska – Nedeljka Gvozdenovića - dr Huga Klajna - Marka Čelebonovića - Partizanske avijacije - izlaz na auto-put Beograd – Šid - Mostarska petlja - Savska – Savski trg – Karađorđeva – Zemunski put – Bulevar Vudroa Vilsona - Beograd na vodi. Od 13.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Noćni saobraćaj 22./23.04.2023.

(subota/nedelja-noć)

Linije noćnog saobraćaja koje idu preko Terazija, delimično menjaju trase i sa Trga Republike, saobraćaju ulicama: Makedonska, Svetogorska, Takovska, Kneza Miloša, Nemanjina i preko Trga Slavije svojim redovnim trasama u oba smera.

Ukidaju se stajališta „Terazije” i „Beograđanka”.

Stajalište „Trg Republike” u Kolarčevoj se izmešta na lokaciju postojećeg kod Dunav osiguranja.

Za sprovođenje navedenog režima i koordinaciju rada saobraćajnog osoblja na terenu u funkciji odvijanja JGP-a biće zadužen Operativno kontrolni centar Sekretarijata za javni prevoz (tel: 3300-805) i Dispečerski centar GSP Beograd (telefon: 3664-040).

Linija A1

Od prvih jutarnjih polazaka do 08:00 časova, linija radi u redovnom režimu. Od 08.00 do 14.30 časova linija radi na relaciji Aerodrom „Nikola Tesla“ – auto put Beograd-Šid – Gazela – Autokomanda – Bulevar oslobođenja - Tiršova – Katićeva – Birčaninova. Od 13.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

U pitanju je okvirni plan organizacije linija javnog prevoza. Može doći do odstupanja u zavisnosti od situacije na terenu.

Pojačane linije za Pobusani ponedeljak

Zbog Pobusanog ponedeljka, u ponedeljak, 24. aprila, na linijama 35, 65 i 202 „šihtaši” (autobusi koji uobičajeno rade samo „špicevima”) neće imati popodnevnu pauzu, već će raditi bez prestanka do kraja radnog vremena, po redu vožnje koji će važiti samo toga dana, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Takođe, istog dana, od 8 do 16 časova, linija 82 (Zemun /Kej oslobođenja/ – Blok 44) biće pojačana jednim vozilom, a linija 533 (Banovo brdo – Orlovača /Groblje/) sa dva vozila.

Vozila sa linija 531 i 532, u vremenskom intervalu od 8 do 16 časova, saobraćaće pored groblja Orlovača.

Pobusani ponedeljak je dan posvećen upokojenima i spada u jedan od zadušnih dana. Na Pobusani ponedeljak se odlazi na groblja.

