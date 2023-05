OVO SIGURNO NISTE ZNALI: Žuta traka - Da li je baš uvek zabranjena svim vozačima u Beogradu?

Gradska vožnja svakako iziskuje mnogo vremena i nerviranja, dodatno, jer je žuta traka zabranjena za vožnju "običnim vozačima”.

Da li ste znali, to je delimična, ali ne i potpuna istina?

U pojedinim ulicama u Beogradu žuta traka je zabranjena za sva vozila osim za vozila gradskog saobraćajnog prevoza, taksija i vozila hitne službe. Međutim to važi samo u određenim vremenskim intervalima tokom dana. Ta vremenska odrednica "od-do" postoji u sedam ulica u gradu koje imaju žutu traku. Koje je to vreme, zavisi od određene ulice i propisa, ali je sigurno da je u svakoj ulici jasno naznačeno od kad do kad važi takvo pravilo. Imajući to na umu, umesto da se vozači guraju u dve trake, saobraćaj bi značajno mogao da se rastereti, a gužve da se smanje kada bi vozači privatnih automobila koristili tu mogućnost.

Period u kome je svima ostalima osim javnim gradskim službama zabranjeno kretanje žutom trakom, uglavnom je za vreme jutarnjeg i popodnevnog špica. Tako je od 7 do 9 sati ujutru i od 14 do 18 sati popodne, vožnja u žutoj traci zabranjena u nekim ulicama.

Bulevar despota Stefana

Sinđelićeva

Bulevar Nikole Tesle

Vojislava Ilića

Satajevska

Hajduk Veljkov venac

Balkanska

U ostalim delovima dana, van špiceva, ove ulice su obično prazne, pa mogu da ih koriste svi. Tokom 24 sata vožnja žutom trakom je zabranjena u svim ostalim ulicama sa žutom trakom:

Bulevar Mihajla Pupina

Brankovi most

Brankova

Kraljice Natalije

Radnička

Bulevar Vojvode Mišića

Vijadukt za Banovo Brdo

Kirovljeva

Paštrovićeva

Kralja Milana

Terazije

Kolarčeva

Svetogorska



Nepoštovanje ovih pravila vozača može da košta i do 5.000 dinara, pa se tako savetuje oprez, pogotovo što u mnogim ulicama koje imaju obeleženu žutu traku, postoje kamere u Beogradu koje prate i beleže sve nesavesne vozače u koje u nedozvoljenim terminima koriste žutu traku

