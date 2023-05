TRI DANA ZABAVE ZA CELU PORODICU NA BEOGRADSKOM MANIFESTU KALEMEGDAN 19-21. MAJ

Veliki porodični festival Beogradski Manifest, koji će biti održan od 19. do 21. maja na Kalemegdanu, će biti mesto susreta svih generacija. U petak od 15 do 21, a u subotu i nedelju od 11 do 21 čas, posetioce očekuje bogat program i raznovrstan sadržaj u kome će, tokom tri dana, moći da uživaju sa svojom porodicom i prijateljima. Ulaz za sve posetioce je besplatan.