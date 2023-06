Maj je period kada se vrane gnezde i podižu mlade, pa tako nije redak slučaj da građani dožive agresivni napad vrana. Dve žene u Beogradu već su bile na meti vrana, i obe su morale da potraže pomoć lekara, jedna je čak završila u sanitetu Hitne pomoći.

Stručnjaci kažu da vrane u ovo doba napadaju jer čuvaju svoja gnezda. Svima koji u naseljima za prve komšije imaju vrane savetuju da kada ispod stabala sa gnezdima prolaze, to čine malo bržim korakom bez zadržavanja ispod gnezda i da, ma koliko im se bučnim vrane činile, ne paniče kada su u njihovoj blizini.

Izbegavajte mesta gde se nalaze gnezda vrana

Najbolji način da se ljudi zaštite jeste da izbegavaju mesta gde se nalaze gnezda vrana ili, ako se nađu u blizini, da se što pre udalje iz zone gnezda.

Slobodan Knežević iz "Prirodnjaka" izjavio je da je izuzetno važno da građani znaju da je period maja vreme kada vrane intenzivno podižu svoje mladunce.

- Oni su već odavno operjali, pokušavaju da lete i često se dešava da ispadaju iz gnezda. Sive vrane su izrazito brižni roditelji, ali i izrazito teritorijalne. Trude se da zaštite svoje potomstvo. Štitiće ga od slučajnih prolaznika, ali i od drugih životinja, ptica i kućnih ljubimaca - rekao je Knežević.



Prema njegovim rečima, kada se nađu u blizini gnezda sivih vrana, ljudi treba da prepoznaju signale koje vrane šalju i da se udalje sa tog mesta.

- Ti signali mogu biti da vrane sleću na obližnje objekte, poput stubova, klupa, na niže grane drveća, grakću, čupaju lišće. I pre nego što dođe do napada, doći će do lažnih napada, gde će one leteti u našoj blizini i ukoliko to ne prepoznamo i ne udaljimo se može doći do agresivnih napada - objašnjava i dodaje da je tada važno da se brzo se udaljite sa te lokacije.

"Ne napadajte ih kišobranima"

Ipak, ako dođe do napada vrana, Knežević napominje da se nikako ne bi trebalo prepustiti strahu i ukopati u mestu, već se udaljiti.

- Ne treba mahati rukama, kišobranima jer to one prepoznaju kao dodatnu nesigurnost - istakao je Knežević.

Posavetovao je ljude koji žive u naseljima u kojima vrane imaju svoja gnezda da idu malo bržim tempom, da ne zastajkuju i da, kad god su u mogućnosti, nose kišobran ili suncobran kako bi se dodatno zaštitili od napada vrana.

Nakon napada obavezan lekarski pregled

Ukoliko se, pak, desi da nas vrana napadne, neophodno je otići na lekarski pregled.

- Vrane su divlje ptice, u njihovom kljunu nalaze se raznorazne bakterije, pa je zbog toga najbolje obratiti se lekaru u najbližoj ambulanti koji će isprati ranu hidrogenom ili jodom i odrediti da li bi trebalo koristiti antibiotsku kremu - savetuje Kristijan Ovari biolog iz Beogradskog zoološkog vrta za Telegraf.

Za one koji se panično plaše napada vrana, još jedna vest - ove ptice će već za desetak dana prestati da nas plaše. Tad će, naime, ptići koji su izašli iz gnezda uvežbati letenje, pa njihovi roditelji neće imati razloga da ih štite na način na koji to čine sada.

"Vrane se adaptirale na suživot sa ljudima"

Ovari objašnjava da vrane odvajkada prate čoveka i adaptirale su se na suživot sa nama i u velikim gradovima.

- Urbani ekosistem raste, razvija se i evoluira. Kako se grad razvijao, tako su i vrane nastavile da idu za ljudima i strvinare, što su inače radile i u proteklim vekovima. One su izuzetno važne u ekosistemu, jer prave fantastična gnezda koje koriste druge ptice kad se vrane iz njih sklone.

Ove ptice su, podseća, izuzetno inteligentne. Daje i slikovit primer – da bi došle do jezgra oraha, vrane bacaju orah u ljusci na put i strpljivo čekaju da vozači pređu preko oraha i razbiju ljusku. Tad se vrane vraćaju po svoju hranu.

- Vrane nisu glupe. Ako ocene naše namere, ako vide da smo stameni i stabilni u brzini kretanja, onda im nećemo biti target, jer će shvatiti da se ne zaustavljamo da bismo naudili njenim mladuncima. S druge strane, mala deca i stariji ljudi često zastajkuju, menjaju brzinu kretanja, i to vrane tumače kao opasnost za svoje mladunce.

