ŠEST LINIJA GRADSKOG PREVOZA MENJA SVOJU TRASU DO 20.JUNA: Evo GDE, i zašto će biti izmenjen saobraćaj

Tokom izvođenja radova na redovnom održavanju ulice Svetolika Laze Lazarevića na opštini Čukarica, na delu od ulice Radnička do ulice Savska magistrala u periodu od 13.06.2023. godine od 08.30 časova do 20.06.2023.godine doći će do promena u radu linija javnog prevoza.