KO U OVOM MOMENTU IDE KUĆI SA POSLA - SREĆNO MU BILO! Kolaps u Beogradu: NA AUTO-PUTU SE MILI ČITAVIH 12 KILOMETARA: Pogledajte gde su sve zastoji!

Kiša u Beogradu konačno je stala, ali su gužve u prestonici standardne. Trenutno je velika gužva na auto-putu E-75, zatim u Bulevaru Mihajla Pupina i dalje preko Brankovog mosta u pravcu ka centru grada, na Pančevačkom mostu u pravcu ka centru grada i u Takovskoj ulici.

Što se tiče auto-puta, u pravcu od Novog Beograda ka centru grada, gužve počinju od Bloka 37, pa preko mosta Gazela, i dalje do Dušanovca.

U suprotnom pravcu, dakle iz centra grada ka Novom Beogradu, gužve počinju do ulaska na most Gazela, pa sve do nivoa aerodroma "Nikola Tesla", što je oko 12 kilometara.

Na mostu Gazela, tako, gužve su u oba pravca, kao i na dobrom delu auto-puta E-75.

Od ostalih mostova, gužve su i na Brankovom mostu, u pravcu ka centru grada, odnosno počinju još u Bulevaru Mihajla Pupina, malo pre TC "Ušće". Na Pančevačkom mostu takođe je zastoj u pravcu ka centru grada.

Most na Adi je prohodan, ali su gužve ispod, odnosno u pojedinim delovima Bulevara Vojvode Mišića. Gužve su i na Carevoj ćupriji.

Saobraćaj se sporije odvija u Bulevaru despota Stefana i Bulevaru kralja Aleksandra, kao i u Kneza Miloša.

