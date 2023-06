'APLIKACIJA ZA PREVOZ GOTOVA, STIŽE NOVI GPS UREĐAJ!' Velike promene i nešto što do sada nije viđeno u autobusima!

Novi sistem naplate javnog prevoza u Beogradu uveliko funkcioniše, karte se kupuju SMS porukom, a na nekoliko mesta u Beogradu moguće je kupiti i papirnu kartu. Validatori su ukinuti, karte se ne otkucavaju.

Umesto toga, karta se plaća slanjem SMS poruke, a povratna poruka koju sistem šalje na telefon putnika služi kao potvrda o plaćenoj karti koja se pokazuje kontroloru.

Putnici SMS šalju na broj 9011, sa tekstom poruke A90, B90 ili C90 u zavisnosti od zone za koju se kupuje karta, pod uslovom da se kupuje karta koja važi 90 minuta od trenutka slanja poruke. Za prvu zonu unosi se A90, za druguB90, dok se C90 koristi za kartu koja omogućava vožnju u obe zone. Isto je i kad se kupuje dnevna karta, sem što umesto broja 90 treba upisati broj 1. Pa tako za prvu zonu poruka glasi "A1", za drugu "B1", a za obe "C1". Isti princip važi i za nedeljnu i mesečnu kartu, tako što se iza slova A, B ili C unosi broj 7, odnosno broj 30.

Kako je istakao gradonačelnik Beograda, Aleksandar Šapić, Beograđani kupuju karte preko SMS-a i to u velikoj meri.

"Kupuju, i to daleko više nego što neko može da pretpostavi. Mi do sada nismo išli sa previše represivnim merama. Moramo sada da počnemo da pojačavamo i sve više i više ljudi će viđati naše komunalne milicajce i ljude koji će naplaćivati i kontrolisati karte. Oni su se trudili da u prvim danima, kada su se pojavljivali, da budu više savetodavni. Zato što sam zaista želeo da na sve moguće načine pokažemo Beograđanima da je ovo proces vraćanja poverenja i tek ćemo u toku leta, kada zaokružimo taj proces, zamoliti za još malo strpljenja", rekao je gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić za Prva TV i dodao:

"Mi smo rasturali sistem koji je funkcionisao 12 godina, koji po svim osnovama nije bio dobar i nije bio koristan gradu Beogradu, bio je štetan. U toku leta ćemo zaokružiti čitav sistem i što se tiče GPS-a koji nam nedostaje dva meseca. Zašto nemamo GPS? Zato što nismo dobili kodove od opreme koje smo kupili", kaže Šapić.

Gradonačelnik Beograda je takođe rekao da je aplikacija za naplaćivanje karata već gotova, ali da ona ne može da funkcioniše sve dok se GPS uređaji ne postave u autobusima. U pitanju je 2.000 autobusa.

"Prosto, o tome se radi, mi postavljamo jedan potpuno novi GPS sistem, imaćemo dupli sistem kontrole. Do sada je on bio jednostran i bio je na 3G mrežu, i bilo je pitanje koliko je bio tačan. Novi će biti daleko tačniji i precizniji. Mi očekujemo da aplikacija početkom jula zaživi, aplikacija je gotova samo što ne može da zaživi sve dok ne budu implementirati svi GPS uređaji u autobuse. Čim se to dogodi, aplikacija će da zaživi", naveo je Šapić.

On je takođe najavio još jedan novitet u autobusima, koji nije postojao u starom sistemu. Pored tog noviteta grad Beograd će pokušati da kupi još 500 novih autobusa i da obnovi ceo vozni park.

"Kada uđete u autobus, a niste kupili kartu putem SMS-a, niste kupili kartu na kiosku, niste kupili preko aplikacije, moći ćete da izvadite kreditnu karticu, priđete aparatu, pritisnete i platite. Nakon toga vam izleti račun, a račun će vam biti karta ukoliko vas neko zaustavi. U svakom autobusu ćemo imati po jedan aparat. To je potpuno nešto novo što nije postojalo", rekao je Šapić i dodao:

"Tvrdim da ćemo u septembru mesecu imati jedan od najmodernijih, najtačnijih, napreciznijih i najjeftinijih sistema javnog prevoza u Evropi. Takođe, očekujemo da uđemo u razgovore, pregovore i da krećemo da raspisujemo nabavke za kupovinu 500 novih autobusa, 100 novih tramvaja, trolejbuse ćemo videti dal ćemo da kupujemo ili će više da nam se isplati da kupimo autobuse na tim pozicijama jer su 3-4 puta jeftiniji. Ideja mi je da u sledećih godinu i po dana potpuno oporavimo i promenimo čitav naš vozni park", rekao je Šapić.

