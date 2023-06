Šapić: Podeljeno više od 70.000 besplatnih karata za beogradske bazene

Do sada je podeljeno više od 70.000 besplatnih karata za beogradske bazene rekao je gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić.

Podsetio je da je budžet Grada, koji je usvojen krajem prošle godine, neformalno nazvan "budžetom brige o ljudima", jer se oslanja na socijalnu politiku.

"Na nivou prestonice sprovodimo sličnu lokalnu politiku koju sam kao predsednik opštine Novi Beograd sprovodio više od deset godina, ali na mnogo većem nivou. Suština je da se građanima na sve načine olakša svakodnevni život, poput besplatnih vaučera za osnovce i srednjoškolce ili ukidanja lista čekanja iz oblasti Sekretarijata za socijalnu zaštitu", naveo je gradonačelnik.

On je ukazao da je u međuvremenu donesena odluka o besplatnim vrtićima i udžbenicima.

"Sada smo uz besplatne bazene, a u sklopu reforme naplate javnog prevoza, uveli novu kategoriju za besplatni prevoz za srednjoškolce, dok su karte za sve druge kategorije stanovništva skoro duplo jeftinije", istakao je Šapić.

Kada su rekonstrukcije ulica u pitanju, gradonačelnik je podsetio da je prošle godine u septembru rebalansom budžeta obezbeđen novac za rekonstrukciju 50 ulica, dok je ove godine u planu uređenje još 100 saobraćajnica.

"Od kada sam na funkciji gradonačelnika nismo probili nijedan rok za završetak radova", istakao je Šapić.

Kada je reč o funkcionisanju javnog prevoza, Šapić je naglasio da postoje određeni problemi čiji je uzrok nepostojanje GPS signala koji omogućava kontrolu vozila.

"Očekujem da će do kraja tekućeg meseca, odnosno početka jula, ovaj problem biti prevaziđen, tako da do kraja leta imamo daleko precizniji, tačniji, jeftiniji i sistem sa boljom kontrolom. Od Beograđana tražim malo strpljenja i mislim da sam pokazao dobru nameru smanjenjem cena karata i uvođenjem SMS plaćanja. Već za petnaestak dana papirne karte za autobus moći će da se kupe na 80 odsto trafika. Nova aplikacija će biti mnogo bolja od prošle jer će omogućiti i plaćanje karata i praćenje autobusa. Kada GPS sistem bude radio na odgovarajući način, sigurno neće biti moguće da se pojave tri autobusa zaredom, a da ih posle nema duže vreme. Nakon svega toga okrenućemo se potpunoj obnovi voznog parka, a moj je plan da u narednih godinu i po do dve godine kupimo 500 novih autobusa", poručio je Šapić.

Gradonačelnik je najavio manifestaciju "Beogradski dani porodice", koja se održava predstojećeg vikenda u našoj prestonici, te dodao da očekuje da ona postane tradicionalna.

"Beograd i Srbija zaslužuju da imaju jednu takvu manifestaciju posvećenu porodici, jer porodica je 'nukleus' svega i nešto od čega sve počinje. To će biti jedna vrsta kulturnog, sportskog, informativnog sajma na prostoru od Terazijske česme do Kalemegdana. Za saobraćaj će biti zatvoren uži centar grada, gde ćemo građanima ponuditi veliki broj programa, pozorišnih predstava za decu. Organizovan je veliki

broj tematskih zona i sve generacije moći će da nađu nešto za sebe", rekao je gradonačelnik i pozvao sve Beograđane da sa svojom porodicom, sa svojim prijateljima i komšijama dođu i uživaju u raznovrsnim programima.