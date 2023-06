JEZERO SPREMNO OČEKUJE KUPAČE: Letnja sezona kupanja na Adi počela danas, plaže otvorene za kupače do 18 i 30

Letnja kupališna sezona danas će biti otvorena i na omiljenom prestoničkom izletištu Adi Ciganliji.

Nadležni su prethodnih dana čekali da temperatura vode dostigne 22 stepena, kako bi Beograđani mogli da uživaju u Savskom jezeru. Sezona kupanja u toku ove nedelje otvorena je i na brojnim prestoničkim bazenima, a u subotu će i Mladenovčani moći da se osveže na bazenima sportskog centra.

Kako su najavili u JP "Ada Ciganlija" sezona će biti otvorena danas u 10.30, a kupalište će raditi do 18.30.

- Prosečna temperatura vode u jezeru dostigla je 22 stepena, što je međunarodni standard za bezbedno kupanje - saopštili su u ovom preduzeću.

- Kupači će biti u prilici da se osveže svakog dana od 10.30 do 18.30, a na plažama su raspoređene i dežurne spasilačke službe. Pozivamo sve Beograđane da uživaju u raznovrsnim sadržajima na Adi, ali apelujemo na sve posetioce da poštuju pravila ponašanja koja važe na Savskom jezeru. To znači da se kupaju isključivo u radno vreme kupališta i u zonama koje su bezbedne i obeležene plutajućim bovama, da ne pokušavaju preplivavanje jezera, ne ulaze u vodu pod dejstvom alkohola i psihoaktvinih supstanci, i da poštuju upozorenja i savete spasilaca.

Mladenovčani će biti u prilici da uživaju na bazenima sportskog centra od subote, a ovogodišnja sezona kupanja otpočeće u 11 časova, a ulaz je besplatan.

- Svi građani mogu preuzeti kartice za besplatan ulaz na bazene na šalterima naše opštine. Za one koji preuzmu ove karte, u dnevnom terminu od 11 do 19 časova ulaz je besplatan - saopštili su u GO Mladenovac.

Besplatne ulaznice Beograđani će ovog leta biti u prilici da preuzmu besplatne personalizovane karte za deset prestoničkih bazena. Sugrađani mogu izvaditi karticu u bilo kojoj opštini, nezavisno od mesta stanovanja, na šalterima Grada Beograda uz ličnu kartu. Umesto maloletnika, "plastiku" će vaditi njihovi roditelji uz zdravstvenu knjižicu deteta. Zainteresovani građani mogu ih preuzeti do kraja sezone.

Loši vremenski uslovi i obilne padavine u prestonici, odlagale su početak sezone na kupalištima. U toku nedelje otvorena je skoro većina prestoničkih bazena. Beograđani su u prilici da tokom toplih dana uživaju na Tašmajdanu, "11. aprilu", "25. maju - Milan Gale Muškatirović", "Olimpu", SC "Voždovac".

