OD SUTRA POČINJE DA RADI APLIKACIJA 'BEOGRAD PLUS'! Šapić otkrio koje novine ona donosi

Od sutra počinje da radi aplikacija "Beograd plus" za javni gradski prevoz. Preko nje će moći da se plati prevoz i moći da se imati uvid u to gde se nalazi svako vozilo, odnosno koliko je stanica udaljeno od vaše lokacije, kao i procena o tome koliko minuta treba vozilu da stigne do vaše lokacije, rekao je Aleksandar Šapić, gradonačelnik Beograda, na današnjoj pres konferenciji za medije.

Podsetimo, nov sistem javnog gradskog prevoza pod nazivom "Beograd plus" startovao je sredinom maja ove godine. On podrazumeva drugačiji način plaćanja karata u odnosnu na sistem pre toga. Plaćanje karata omogućeno je putem SMS poruka, kao i kupovinom papirnih karata.

Validatori su time otišli u prošlost, a ulaz i izlaz iz vozila gradskog prevoza moguće je na svim vratima. Sve karte su jeftinije nego u prethodnom sistemu. Za kontrolu karata zaduženi su isključivo Beli, odnosno komunalni milicioneri.