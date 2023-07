POOŠTRENA KONTROLA! Šapić: Nova pravila za privatne prevoznike u javnom prevozu

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić održao je danas sastanak sa privatnim autobuskim prevoznicima na kojem ih je upoznao sa novim pravilima koja će morati da se poštuju i naglasio da ga zaista ozbiljno shvate, jer mu je želja da budu partneri i da dobro sarađuju u interesu svih Beograđana.

"Ne ulazeći u to šta je bilo do juče, na tri stvari će tolerancija od danas biti nulta. To je, pre svega, gde se nalazi vozilo, koliko je čisto vozilo spolja i unutra i da li radi klima-uređaj", istakao je Šapić tokom sastanka, saopštio je Sekretarijat za informisanje Grada Beograda.

On je rekao da je Grad doneo odluku na osnovu koje ne može više da bude ograničenje kazne na 200.000 dinara po autobusu a, kako je naveo, kazne će se povećati kada su ove tri stvari u pitanju.

"Novi GPS sistem koji smo uveli će omogućiti da u svakom momentu znamo gde se nalazi vozilo i čim skrene sa svoje rute, sistem nam odmah signalizira i odmah sledi kazna. Znam da ćete mi sada reći da niste ni do sada to radili, znam da niste, ali nemojte više. Isto tako znam da niste u ovih mesec i po dana, dok nije bilo aplikacije, sklanjali svoje autobuse iz prevoza, zbog čega je bilo velikih problema", rekao je Šapić.

Naglasio je da će za vozila koja ne budu bila na svojim linijama biti propisivane drakonske kazna.

"Zato vas molim da kada nakon ovog sastanka dođete u svoje firme, ponovo preispitate sve i ove stvari postavite kao nešto što je neupitno. Ukoliko se oko ovih stvari ne bude pravila nikakva kalkulacija profita, nećemo imati nikakvih problema", rekao je gradonačelnik.

On je naglasio da će Grad zaposliti još 150 kontrolora i da će oni dolaziti svako jutro na lokacije odakle vozila kreću, kako bi ih kontrolisali pre nego što se uključe u saobraćaj.

Kontrolisaće se čistoća spolja i unutra i rad klima-uređaja, a kazne će biti najveće moguće.

"Mislim da od ovog posla možete sasvim lepo da živite i da nema potrebe da se potkrada i lažira. Učinićemo sve da to sprečimo. Stvarno verujem da imamo prostora za dobru saradnju, izaći ćemo vam u susret za sve što možemo, jer nam je u interesu da vi budete zadovoljni", istakao je Šapić.

Dodao je da veruje da Beograd može vrlo brzo da ima jedan od najboljih sistema javnog prevoza u ovom delu Evrope.

"Nećemo odustati od toga, ali očekujem da to postignemo zajedno sa vama", rekao je Šapić, istakavši da je Grad spreman da sasluša svaku sugestiju u odnosu na probleme koje imaju privatni prevoznici.

On je naglasio da opšti interes ne može da se ugrožava i da Beograđanin treba uvek da bude na prvom mestu.

"Očekujem u vama partnere i ljude koji će da nam pomognu svojim iskustvom, znanjem i svim onim što nosi posao kojim se bavite, kako bismo zajedno postigli cilj, a to je da javni prevoz bude što bolji i efikasniji", zaključio je gradonačelnik.