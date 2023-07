NEVEROVATNO! FILIP ĐUKIĆ TETOVIRAO ROĐENU MAJKU UŽIVO U EMISIJI "NE GLEDAM TI JA TO"!

Lana Đukić se prvi put odlučila za tetovažu kada je Filip počinjao da uči zanat, ali danas se odlučila iz humanih razloga.

Filip Đukić, tatu majstor i voditelj emisije "NE GLEDAM TI JA TO" na RED TVu, nekadašnja rijaliti zvezda, danas je u humanitarne svrhe tetovirao svoju majku Lanu uživo, u jutarnjem programu koju vodi svakog radnog dana. Ona je odabrala simbol veda - simbol zaštite osobe, mesta i stvari, koji izmedju ostalog stopira i negativnu energiju i negativne ljude.

Lana Đukić se prvi put odlučila za tetovažu kada je Filip počinjao da uči zanat, a danas se odlučila iz humanih razloga.

Filip Djukić pozvao je sve ljude dobre volje, koji su ljubitelji mastila na koži i žele neku manju tetovažu - da se prijave za tetoviranje u emisiji, a sav prikupljen novac doniraće u humanitarne svrhe.

Voditelj jutarnjeg programa "NE GLEDAM TI JA TO" odlučio je da na ovaj način pomogne u prikupljanju novca za Snežanu Bebu Svilar, koja je bila potpuno zdrava osoba, a onda je počela da dobija čudne simptome. Nije ni slutila da će se suočiti sa jednom od najtežih dijagnoza - Multipla skleroza, koja joj je ustanovljena 2000. godine u Kliničkom centru Srbije (KCS). Snežana je do sada imala više desetina relapsa. Od 2003. godine bila je uključena u skoro sva studijska ispitivanja sve do kraja 2014. godine kada su je isključili iz studije zbog konstantne progresije bolesti.

Jedini način da se zaustavi dalja progresija bolesti je HSCT terapija u Moskvi. Sredstva su potrebna za HSCT terapiju, putne troškove u toku lečenja i specijalističke preglede. Za Snežanu! Budimo humani! Uplatom na dinarski račun:

Upišite 1437 i pošaljite na 3030160-6000001614790-53 .Skeniranjem NBS IPS QR koda na vašoj mBanking aplikaciji: NBS IPS QR kod*Pristupite preko vaše mBanking aplikacije i skenirajte kod sa ekrana. Iznos je podešen na 1000 RSD, a korekcija iznosa se može uraditi u samoj aplikaciji.Uplatom na devizni račun:160-6000001615921-55

Autor: S.P.