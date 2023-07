PAŽNJA! VEĆ PRVOG DANA OSVANULA GOMILA LAŽNIH APLIKACIJA ZA GSP! Evo kako da prepoznate pravu, ključ je u ovom detalju!

Aplikacija koja će biti neizostavna na telefonima svih onih koji koriste javni prevoz startovala je juče - to je "Beograd plus".

U dva klika možete otkriti kad dolazi autobus koji čekate na stajalištu, možete da kupite kartu ili prijavite nepravilnost u radu javnog prevoza.

Međutim, postoje razne aplikacije za gradski prevoz koje su čak i sličnog imena.

U pitanju su starije, nezvanične ili "lažne" aplikacije, koje vode ka SMS naplati karata ili koriste druge dostupne podatke o javnom prevozu, ali ne i prikaz nailaska autobusa u realnom vremenu.

Prava aplikacija

Kako je "Beograd plus" nova aplikacija, ona se ne nalazi na samom vrhu pretrage, a iz Grada Beograda kažu, pravu aplikaciju prepoznaćete po grbu Beograda.

- Beograd plus sa grbom grada Beograda je jedina zvanična aplikacija. Sve ostale su kopije i samo usmeravaju na SMS. Ne znamo kakve su to aplikacije, ali to nisu aplikacije o kojima mi pričamo - rekli su za Blic iz Grada Beograda.

Autor: