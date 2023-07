Cisterne sa vodom za piće na najprometnijim mestima u Beogradu, radiće sve javne česme i fontane

U narednom periodu, počev od danas, u danima kada su prognozirane ekstremne temperature, cisterne sa vodom za piće će u najtoplijem delu dana biti postavljene na nekim od najprometnijih mesta u Beogradu.

To su saopštili iz Sekretarijata za poslove odbrane, vanrednih situacija i koordinaciju, dodajući da su zbog najavljenih vremenskih prilika, Grad Beograd i Gradski štab za vanredne situacije na teritoriji Beograda započeli preduzimanje preventivnih mera u uslovima visokih temperatura.

Republički hidrometeorološki zavod Srbije izdao je upozorenje za područje Beograda na visoke temperature do 20. jula, kada su prognozirane visoke temperature od 38 do 40 stepeni Celzijusa, a očekuju se i tropske noći sa minimalnim temperaturama od 22 do 24 stepena.

Mesta gde će biti postavljene cisterne

Mesta gde će biti postavljene cisterne sa vodom za piće su na Trgu Nikole Pašića i Trgu republike – kod TC „Staklenac”, na Zelenom vencu, na Beogradskom sajmu – smer ka Čukarici.

Takođe, kod GO Novi Beograd - kružni tok uz zgradu ove opštine, kao i u Ulici cara Dušana u Zemunu, kod okretnice linija javnog gradskog prevoza.

Radiće sve javne česme i fontane

Naglasili su da će biti omogućen i neometan rad svih javnih česmi i fontana na teritoriji grada Beograda, koje su u nadležnosti Javnog komunalnog preduzeća „Beogradski vodovod i kanalizacija” i JKP-a „Zelenilo – Beograd”.

Podsetili su da se gradske fontane, javne česme, kao i platoi na kojima su one postavljene, svakodnevno održavaju. Dodaju i da kvalitet vode sa javnih česmi koje se snabdevaju vodom iz gradskog vodovoda uporedo kontrolišu JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija” i Gradski zavod za javno zdravlje.

„Još jednom apelujemo na sve naše sugrađane da racionalno koriste vodu za piće, kako bi se očuvao sistem vodosnabdevanja u gradu”, navedeno je u saopštenju.

