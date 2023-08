Goran Vesić: PRVA VOZILA U JAVNIM SLUŽBAMA

Novu kolumnu ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture GoranaVesića, objavljenu u listu ''Politika'', prenosimo u celosti.

Prvi automobil u Beogradu upotrebljen u javnoj službi koristila je srpska pošta od 1905. godine. Masovno korišćenje automobila u poštanskom saobraćaju sačekalo je kraj Prvog svetskog rata i osnivanje Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Tada je formirano Ministarstvo pošte i telegrafa koje je moralo da organizuje poštanski saobraćaj u čitavoj kraljevini kao i u Beogradu koji je ubrzano rastao. Zato je u prostranom dvorištu novog ministarstva u Deligradskoj ulici osnovana auto garaža. Tu su bila smeštena dotrajala vozila koja je srpska vojska rashodovala posle rata, pa su poklonjena iz Ministarstva vojske i mornarice. Majstori u radionici su prepravljali 22 vojna vozila kojima su dodavane nove karoserije za poštansku službu. Bilo je tu petnaest kamiona ,,magirus”, šest automobila marke ,,opel” i jedan mali dvosed marke A.G.A. Prema zapisnicima iz 1934. godine garaža je pored ovih vozila raspolagala sa devet automobila marke ,,ford”, dva velika teretna automobila N.A.G nosivosti od tri tone i jednim dodžom, a do 1941. godine bilo je tu putničkih automobila marke ,,horha”, mercedesi, kamioni marke ,,fijat” kao i vozila marke ,,reno”. Jasno je da je održavanje ovakvog starog voznog parka sa vozilima različitih proizvođača stvaralo velike troškove, pa je konačno 1. aprila 1932. godine puštena u rad moderna i savremeno opremljena garaža Direkcije pošta i telegrafa na uglu ulica Kralja Zvonimira (koja se kasnije zvala Ognjena Price a danas Vajfertova) i Južnog bulevara. U Beogradu je već bilo dvadeset pošta, tu je pristizala sva međunarodna pošta preko železničke stanice i aerodroma na Bežaniji, a tu su se nalazili Depo maraka i Direkcija pošte i telegrafa pa je bilo potrebno mnogo novih vozila.

Odmah posle pošte Srpska vojska je 1909. godine kupila je devet teretnih vozila švajcarske marke ,,Arbenc”. U tu švajcarsku fabriku poslato je devet vojnika radi ,,obučavanja šofiranju i opravljanju” automobila. Dve godine kasnije vojska kupuje prvi sanitetski automobil, a da bi se obučili za njegovo upravljanje i korišćenje četiri podoficira poslata su u Nemačku. Već 1913. godine Ministarstvo vojno kupuje 35 kamiona ali se vojnici više ne šalju na obuku u inostranstvo jer je 1914. godine osnovana Šoferska škola pri Vojno-tehničkom zavodu u Kragujevcu a u sred rata, 1915. godine, osniva se Automobilska komanda. Naredne, 1916. godine, stiže 41 putničko i 99 teretnih vozila koja su korišćena za odstupanje preko Albanije, pa je na Krf stiglo svega 19 vozila. Ova vozila su 1918. godine učestvovala u probiju Solunskog fronta. Šoferska škola ostaje u Skoplju a Auto-komanda sa ovim i novim vozilima krajem 1918. godine vraća se u oslobođeni Beograd. Za razliku od Vojske nema dostupnih podataka kada je beogradska policija počela da koristi automobile ali izgleda da se to dogodilo posle Prvog svetskog rata. U časopisu ,,Policajac” iz 1911. godine pisano je da je ,,do sada više puta ukazano na potrebu da se što pre nabave kola za prenos krivaca, ipak je još uvek ta, s puno razloga rečeno preka potreba ,ostala u našoj policiji nepodmirena”. Ono što je poznato je da je Uprava grada Beograda 5. maja 1921. godine donela prvu naredbu o regulisanju saobraćaja u Beogradu što govori da je sve više motornih vozila bilo u našem gradu. Naš grad je 1919. godine za svoju Stanicu za hitnu pomoć dobio sanitetski automobil marke ,,ford” kao poklon američke lekarke Rozalije Morton, a godinu dana kasnije iz nemačkih reparacija beogradska Centralna ambulanta dobija još jedan sanitetski automobil marke N.A.G. Petnaest godina kasnije, 1935. godine, Stanica za spasavanje i brzu pomoć dobila je pet novih sanitetskih automobila za prenos bolesnika marke ,,opel-benc” iz kredita koji je uzela Beogradska opština u vrednosti 350.250 dinara.

Sve više stanovnika u Beogradu i grad koji se razvija zahtevali su bolje održavanje čistoće, pa je opštinska uprava već 1922. godine nabavila nekoliko automobila za iznošenje ,,smetilišta” i automobilskih polivača za ulice. Očigledno se znalo da će narednih godina biti sve više motornih vozila, pa je odmah potom osnovan vozni park sa radionicama za održavanje automobila. U beogradskoj službi za održavanje čistoće modernizacija se odvijala najbrže, pa je 1941. godinu naš grad dočekao sa 118 raznih motornih vozila koja su služila isključivo za održavanje čistoće na ulicama i trgovima kao i za iznošenje i deponovanje gradskog smeća. Zabeleženo je da je naš grad imao 11 auto-čistilica, 24 auto-prskalice, 20 takozvanih ,,kuka” (specijalna za iznošenje smeća), 2 cisterne za iznošenje fekalija, 9 buldožera za ravnanje i nabijanje smeća na deponijama, 19 teretnih i poluteretnih vozila, 5 motocikala za obilazak terena… Pored toga, služba za održavanje gradske čistoće imala je oko 200 konja i sto raznih zaprežnih vozila.

Požarna komanda grada Beograda, osnovana 1885. godine, potpuno je uništena u Prvom svetskom ratu a ono malo vozila koje je dočekalo 1918. godine okupator je odvezao prilikom povlačenja. Odmah po završetku Velikog rata Požarna komanda Beogradske opštine imala je 28 vatrogasaca sa šest kola opremljenih buradima i konjima za vuču. Već 1923. godine iz nemačke reparacije stižu prva motorna vatrogasna kola, jedan auto za vožnju požarnika i jedne auto-lestvice dužine 25 metara, tri auto-tanka sa rezervoarom od po 4.000 litara vode i tri motorne centrifugalne pumpe koje izbacuju kroz mlaznicu 450 litara vode u minutu. Već 1925. godine ova komanda je imala pet šofera ali je zadržano i pet pari konja za zaprežna vozila. Četiri godine kasnije, 1929. godine, kola sa konjskom vučom izbačena su iz upotrebe jer je nabavljeno još 15 motornih vozila. Pogrebna služba Beograda dobila je tek 1938. godine svoj prvi automobil za potrebe organizovanja sahrana kada je u Beogradu u maju te godine osnovan Gradski pogrebni zavod koji raspolaže ,,najluksuznijim pogrebnim motornim i zaprežnim crnim i belim kolima, celokupnom crnom i zelenom dekoracijom kao i specijalnim transportnim kolima za prevoz umrlih van Beograda”. Privatna pogrebna preduzeća ovakva vozila koristila su ranije, pa je pogrebno preduzeća Konkordia imalo pogrebno motorno vozilo od 1932. godine, a Pogrebni zavod Golgota je od 1936. godine imao u upotrebi tri pogrebna vozila.

Tako je bilo do 6. aprila 1941. godine kada su u nacističkom bombardovanju Beograda skoro sva vozila u javnim službama uništena. Posle oslobođenja, 1944. godine, usledila je nova modernizacija i opremanje javnih službi. Ali nije sve išlo tako brzo. Tek početkom šezdesetih godina prošlog veka konačno je zabranjena upotreba životinja u javnom saobraćaju grada i komunalnim službama. To samo pokazuje koliko nas je svaki rat vraćao unazad i usporavao naš napredak bez obzira na to što smo grad koji se svaki put podizao iz pepela.