SUTRA BEZ VODE ULICE U DVE BEOGRADSKE OPŠTINE: Isključenja već od 8 sati, spremite zalihe

Beogradski vodovod najavio je da će, zbog radova, sutra, 17. avgusta od 8 do 22 bez vode ostati potrošači u nekoliko ulica na Starom gradu i Paliluli.

To su Poenkareova ulica (od Cvijićeve do 29. novembra), Cvijićeva (od 29. novembra do Poenkareove), Dunavska, Knežopoljska, Šajkaška, Bogdana Tirnanića, Porečka i Ulica Jovana Avakumovića.

Na Čukarici i Rakovici, zbog radova, od četvrtka, 17. avgusta u 20 do petka, 18. avgusta, u 8 vodu neće imati potrošači u naseljima Cerak, Vidikovac i Labudovo brdo.

Bez vode će biti i građani u ulicama Kneza Višeslava, Luke Vojvodića, Pilota Mihaila Petrovića i Slavka Rodića, preneo je Beoinfo.

Obezbeđene su auto-cisterne s vodom za piće.

Vodovod je zamolio građani da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.