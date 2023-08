KVADRAT U BEOGRADU MOŽE DA SE NAĐE I ZA MANJE OD 2.000 EVRA: 4 lokacije su baš popularne, a ova opština prednjači

Stručnjaci smatraju da do kraja godine neće doći ni do prevelikog pada cene kvadrata, ali ni do rasta. Trenutno vlada period stagnacije, ali visoke cene kvadrata su ostale.

Na periferiji grada se i dalje mogu naći nekretnine ispod 2.000 evra po kvadratu i to i u starogradnji i u novogradnji.

Najatraktivnije lokacije za kupovinu stanova na periferiji su Mirijevo, Surčin, udaljeniji delovi Voždovca i Krnjača.

I tražnja za stanovima u Surčinu je posle dobijanja kandidature za Ekspo 2027 i planova o izgradnji nacionalnog stadiona u nekim momentima eksplodorala jer se očekuje rast cena kvadrata u tom delu Beograda, kaže za Euronews Srbija izvršni direktor jedne agencije za nekretnine Miloš Mitić.

U Surčinu su cene kvadrata od 1.500 do 1.700 evra u novogradnji, dok su stanovi u starogradnji u ovom trenutku jeftiniji od 100 do 200 evra. Kvadrat u udaljenijim delovima Surčina je za 200 evra jeftiniji od proseka. Prema rečima Mitića, u poslednje vreme rasprodat je relativno brzo veći broj stanova u Surčinu u okviru kvalitetnog projekta, a očekuje se još jedan u tom delu.

Pored Surčina stanovi se kupuju i u Mirijevu, gde ima dosta i novogradnje iako se to naselje već duže vreme gradi. Međutim, u tom delu i dalje ima prostora za gradnju novih zgrada.

U Mirijevu se cena kvadrata u novogradnji kreće od 1.600 do 1.850 evra, u zavisnosti od materijala zgrade i dodatnih sadržaja u zgradama, dok je kvadrat jeftiniji oko 100 evra u starogradnji.

"Krnjača i Borča su takođe jako popularne opštine zbog jeftinog kvadrata. U Krnjači se kvadrat kreće od 1.500 do 1.600 evra u novogradnji koja je bliža Pančevačkom mostu, dok se u Borči, koja sada ima svu potrebnu infrastrukturu, kvadrat kreće od 1.500 do 1.600, nekada i 1.650 evra", rekao je Mitić.

Kolike su cene kvadrata u drugim naseljima

U Višnjičkoj banji je cena kvadrata oko 1.600 u novogradnji, dok je za delove tog naselja koji su bliže gradu potrebno izdvojiti od 1.800 i 1.900 evra u nekim premijum standard zgradama. U Železniku i daljim delovima Žarkova kvadrat se kreće između 1.700 i 1.800 evra.

"Železnik je jeftiniji, cena kvadrata se kreće na nivou Mirijeva. Ako je u Mirijevu u proseku 1.700 i 1.800 evra, u Železniku je od 100 do 200 eva niža cena kvadrata u zavisnosti od zgrade, materijala i dodatnih sadržaja", naveo je Mitić.

U Rakovici kvadrat u novogradnji može da se nađe od 1.800 do 1.900 evra.

"Kvadrat u Batajnica je u ekspanziji poslednjih par godina i tamo cene idu čak i do 1.800 evra, dok je prosek malo manji od toga", rekao je Mitić.

Kvadrat stana u daljim delovima Voždovac je oko 1.900, a u Jajincima između 1.700 i 1.800 evra plus PDV.

