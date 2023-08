Šapić: Besplatni udžbenici i vrtići dokaz odgovorne politike Grada kojoj je u centru običan čovek

Da bi Grad obezbedio besplatne udžbenike i vrtiće morala je da se vodi jedna odgovorna politika koja običnog čoveka, Beograđanina, postavlja u centar, kao i da se obezbedi budžet koji to može da izdrži.

Verovatno i mnoge lokalne samouprave sada već razmišljaju o tome kao što smo i mi doneli odluku koja nije nimalo laka, ali smo je realizovali na najbolji mogući način zahvaljujući racionalnom raspoređivanju sredstava u budžetu, izjavio je gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić.

On je izneo podatak da u državne vrtiće ide 60.000 dece te da od septembra njihovi roditelji neće morati ništa da plaćaju.

– U privatne vrtiće ide oko 23.000 mališana, najmanje pola tih vrtića je zadržalo istu cenu, a tamo gde je cena povećana roditelji će plaćati manje za deo koji Grad subvencioniše – rekao je Šapić za medije.

On je dodao da nije bilo lako doneti mnoge odluke i podsetio da su građani, pored ostalih mera, ove godine imali besplatan ulazak na sve gradske bazene.

– Kada smo u decembru usvajali gradski budžet nazvali smo ga „budžetom brige o ljudima”, a ovo je jedna od takvih mera jer je ovog leta podeljeno više od 200.000 karata za bazene. Pored toga, za nekoliko meseci u gradskom prevozu urađeno je više nego u prethodnih petnaest godina. Pre svega smo vratili kontrolu gradskog prevoza u ruke grada iz ruku Bus pčusa i Kentkarta. Karte su sada skoro duplo jeftinije, uveli smo kategorije koje ne plaćaju poput srednjoškolaca, dok je građanima starijima od 65 godina obezbeđeno da izvade karte koje neće morati da obnavljaju. Situacija je potpuno drugačija u odnosu na prethodni period jer imamo potpunu kontrolu i jednostavniji sistem naplate. Samo zlonamerni ljudi neće primetiti da su autobusi čistiji i da u mnogo većem broju vozila rade klima-uređaji – istakao je gradonačelnik.

Kako je naveo, pored besplatnih udžbenika i vrtića uveden je i besplatan engleski jezik za sve predškolce, a prečišćivače vazduha do kraja godine imaće svi beogradski vrtići.

– Obezbedili smo i besplatne vaučere u vrednosti od 6.000 dinara što planiramo i ove godine kako bismo smanjili udar na kućni budžet. Pored toga Beograd je jedini grad u Evropi koji ima jedinstveni telefonski broj za sve vrste komunalnih problema, prijava ili žalbi – istakao je prvi čovek prestonice.



On je podsetio i da je samo od septembra do decembra prošle godine rekonstruisano četrdeset beogradskih ulica bez probijanja rokova, a da je ove godine u toku rekonstrukcija preko 100, a to je, kako je rekao, je samo jedna od mera koje je najavio, a koje su se ostvarile.

– U sledećih par meseci Grad Beograd će dobiti 109 komunalno bezbednosnih stanica koje će u potpunosti promeniti komunalni red i bezbednosnu sliku grada. Odgovornost je ključna reč, kada se preuzme odgovornost morate da shvatite da svakodnevni život ljudi zavisi od nekih vaših poteza i da nemate pravo da se plašite, da budete previše oprezni, da trošite njihovo i svoje vreme na odgovornom mestu. Ne možete uvek da uspete, ali nema odustajanja – zaključio je gradonačelnik Šapić.

