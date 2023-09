NOVE IZMENE LINIJA GRADSKOG PREVOZA: Pogledajte koje će ulice biti zatvorene od danas

Tokom izvođenja radova na redovnom održavanju u ulicama Drinskoj i Sarajevskoj, na delu od Savske do Miloša Pocerca, od 20. do 28. septembra doći će do promena u radu linija javnog prevoza.

U tom periodu vozila sa linija 52, 53, 56 i 56L će u smeru ka terminusu "Zeleni venac", na delu od raskrsnice ulica Savske i Drinske, saobraćati trasom: Savska – Savski trg – Karađorđeva – Crnogorska – Jug Bogdanova, dok će u suprotnom smeru saobraćati redovnom trasom. Vozila sa linije 51N će u smeru ka gradu saobraćati na trasi: Savska – Savski trg – Nemanjina i dalje redovno, dok će u suprotnom smeru saobraćati redovnom trasom.

Vozila javnog prevoza će na izmenjenom delu trase koristiti sva postojeća stajališta, a vozila sa linija 52, 53, 56 i 56L koristiće i privremeno stajalište "Ekonomski fakultet 1" u Karađorđevoj ulici, u visini parkirališta Kamenička, navodi se u saopštenju Sekretarijata za javni prevoz.



Radovi i na Novom Beogradu

Tokom izvođenja radova u Ulici partizanske avijacije, na delu od ulazne rampe auto-put za Zagreb (smer ka Zagrebu) do izlazne rampe auto-put za Zagreb (smer ka Nišu) – desna saobraćajna traka, GO Novi Beograd, od 20. septembra do 4. oktobra doći će do promena u radu linija javnog prevoza, saopštio je Sekretarijat za javni prevoz.

Radovi se izvode na nadvožnjaku iznad auto-puta za Zagreb, gde će za saobraćaj biti zauzete dve desne saobraćajne trake u smeru ka Bežanijskoj kosi, kao i saobraćajna traka Ulice auto-put za Zagreb u smeru ka Nišu.

U toku izvođenja radova vozila sa linije javnog 76 će u smeru ka Bloku 70A saobraćati ulicama Žorža Matea, Studentskom i dalje redovno (bez svraćanja pored JKP-a "Zelenilo – Beograd"), dok će u suprotnom smeru saobraćati redovno, odnosno bez izmene režima, navodi se u saopštenju.

